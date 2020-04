Schmallenberg: Wirtin vom Treffpunkt überfallen

Schmallenberg. Eine Wirtin wurde am Donnerstagmorgen überfallen und in ihrer Gaststätte in der Weststraße von den Tätern gefesselt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Betreiberin einer Gaststätte in der Weststraße ist am frühen Donnerstagmorgen überfallen worden. Gegen 1 Uhr hatte die Betreiberin der Gaststätte der Polizei einen Überfall gemeldet.

Mit Klebeband gefesselt

Als die Beamten an der der Weststraße eintrafen öffnete die leicht verletzt Frau die Tür. Sie gab an, derzeit in der geschlossenen Gaststätte zu schlafen, heißt es von der Polizei. Als sie gegen 0:30 Uhr ihren Hund Gassi führte, erhielt sie im Bereich des Parkplatzes einen Schlag ins Gesicht. Nach Angaben des Opfers drängten die Täter die Frau zurück in die Gaststätte und fesselten sie mit Klebeband.

„Anschließend brachen sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen das eingeworfene Bargeld. Nach etwa 30 Minuten konnte sich die Frau befreien und die Polizei verständigen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Zwei Personen gesucht

Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Bei den Tätern handelt es sich um mindestens einen Mann und eine weitere Person. Der Mann war dunkel bekleidet und maskiert. Er ist größer als 1,75 Meter. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Durch den Rettungsdienst wurde die Wirtin ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weststraße machen können? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02974-90200 entgegen.