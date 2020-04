Schmallenberg: Wo man jetzt noch Einkaufen kann

Schmallenberg. Das Leben in Schmallenberg scheint in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Hinter den Kulissen laufen Arbeiten aber so gut es geht weiter.

Die Geschichte der Stadt Schmallenberg zeigt einmal mehr, dass die Schmallenberger schon viele Krisen überstanden haben. Stadtbrände und Kriege legten die Stadt teilweise in Schutt und Asche. Gemeinsam haben die Schmallenberger es geschafft, diese harten Zeiten zu meistern. Doch die Herausforderung, der man sich in diesen Tagen stellen muss, ist für alle eine ungeahnt harte. Gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen, das ist nicht nur neu, das stellt eine unfassbare Bedrohung dar. „Aber auch in dieser Krise, zeigen die Schmallenberger einmal mehr, dass sie zusammenhalten und den Kampf gewinnen wollen“, schreibt die Schmallenberger Werbegemeinschaft dazu.

Nicht nur das Melden der Viruserkrankung, das Testen lassen und alle auferlegten Maßnahmen ernst zu nehmen beweist, dass auch in diesem Fall schnelles und korrektes Handeln am Ende den Vorteil bringt.

Arbeiten laufen hinter den Kulissen

Der Einzelhandel und die Gastronomen zeigen im Stadtgebiet und darüber hinaus kreative Maßnahmen auf, wie es weitergehen kann. „Wir lassen keinen im Stich. Wer etwas braucht oder wünscht – einfach melden“, sagt Marcus Schulte-Glade, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Alle Händler, Gewerbetreibende und Gastronomen müssen ihre Geschäfte geschlossen lassen. Das heißt aber nicht, dass keiner da ist. „Ansprechbar sind unsere Unternehmen auf allen Kanälen. Also sowohl per Telefon und Mail bis hin zu Whatsapp. Bestellungen und Wünsche erreichen dann per Haus-Lieferung, Selbstabholung oder Postversand die Kunden – vieles ist im Rahmen der Gesetze möglich.“

Es gibt jetzt eine Auflistung mit allen Angeboten - wo man trotz Coronakrise noch einkaufen kann:

Liste mit Angeboten

Apollo Optik; geöffnet; 02972 9620681; apollo-schmallenberg@web.de

Aubic Cars & Bikes, Werkstatt geöffnet; Bikes: 0175/9625080/fahrrad@aubic.de; Cars: 0151/41203300/autoteile@aubic.de, Lieferservice

Autohaus Gödde, Werkstatt geöffnet, Kontakt: 5050, info@autohaus-goedde.de, Onlineshop und Lieferservice vorhanden;

Autohaus Müller, Werkstatt geöffnet, Kontakt: 979726, uwe.knust@opelmueller.de, Lieferservice vorhanden

Bacio Cafe-Bar, geschlossen, info@bacio-schmallenberg.de, Liefermöglichkeiten unter www.leckeres-essen-bestellen.de/schmallenberg; Abholservice

Bauzentrum Köster, Baumarkt Baustoffe und Post geöffnet, Kontakt: 97050, baumarkt@koester-schmallenberg.de oder baustoffe@koester-schmallenberg.de, Lieferservice vorhanden

Becker Hausservice, Reinigungsunternehmen geöffnet, Kontakt: 974161, info@becker-hausservice.de

Blumen Wenning geöffnet, Kontakt: 390480 info@blumen-wenning.de, Lieferservice

Brillen Rottler, Mittwoch bis Freitag 10-16, Samstag 9-13 Uhr.

Café-Konditorei König, Sa u. So zur Abholung, unter der Woche 10-16 Uhr, Kontakt: 2573, info@cafe-koenig.net, Lieferservice

Elektro Schmidt, Handwerksbetrieb geöffnet, Kontakt unter 5911, kontakt@theodor-schmidt.de, Lieferservice

Elektro Schöllmann, Handwerksbetrieb geöffnet,Kontakt: 47600, i.schoellmann@schoellmann-schmallenberg.de, Lieferservice

expert Föster, geschlossen - aber Onlineshop und Lieferservice, Kontakt: 6148, info@foester.expert.de

Gassi & Co. geöffnet, 9775830, hallo@gassi-co.de, Lieferservice

Gierse & Schöllmann, Werkstatt geöffnet, Kontakt: 97720, info@gierse-schoellmann.de, Onlineshop

Hochstein Ledergalerie, geschlossen, Lieferservice, Kontakt: 0170 9316928, ulla.grobbel@icloud.com

Ingenieurbüro Plänker, geöffnet Kontakt: 9778430, info@ing-plaenker.de

Intersport Begro, geschlossen, Onlineshop, Info: schmallenberg@intersport-begro.de

Kfz-Werkstatt Beckmann, Werkstatt geöffnet und Onlineshop, Kontakt: 9789877, info@beckmann-schmallenberg.de

Lakoro, geschlossen, Onlineshop ,Lieferservice, 0151/14945916, info@lakoro.com

Lieblingsladen, geschlossen, Onlineshop und Lieferservice, Kontakt: 9778766, info@lieblingsladen-mode.de

Lotto Tabak Dünnebacke. geöffnet ,Onlineshop und Lieferservice, Kontakt: 7615, vera-duennebacke@web.de1

Löwenapotheke, geöffnet, Onlineshop und Lieferservice, Kontakt: 4029, info@loewenapotheke-schmallenberg.de

Marien-Apotheke, geöffnet, Lieferservice, Kontakt: 1343, info@marienapotheke-schmallenberg.de

Markant Markt/Getränkemarkt geöffnet, Kontakt: info@siebrichhausens-markant.de

Marquita Exclusive Mode, geschlossen, Onlineshop und Lieferservice, Kontakt: 0175/5696377 marquita@t-online.de

Merte Metzgerei&Partyservice, geöffnet, 921423, Lieferservice

Möbel Knappstein, geschlossen , Kontakt: 39090, info@moebel-knappstein.de

Nadel & Faden geschlossen, Lieferservice, Info: 5561, info@nadel-faden-schmallenberg.de

Optik Böhle, geschlossen, Lieferservice, 2727, info@opik-boehle.com

Optik Wagener, tgl. 10 bis 16 Uhr, 1575

Outfit, geschlossen, Lieferservice: 0171/2302187, outfit.schmallenberg@gmx.de

Parfümerie Aurel, geschlossen, Onlineshop und Lieferservice, 0151/65030533, info@aurel-parfuemerie.de

Parfümerie Bergenthal, geschlossen. Lieferservice, 5817, parfuemerie-bergenthal@t-online.de

Rabattz Fachmarkt, geschlossen, Lieferservice, 48141, info@rabattz.net

S.Oliver Store geschlossen, Lieferservice, 921582, so.schmallenberg@web.de

Schenk Männermode geschlossen, Lieferservice, 02974/9695414 info@schenk1902.de

Schmallenberger Modehaus ./. ✅ 0171 2302187 outfit.schmallenberg@gmx.de

Sport-Treff, geschlossen, Lieferservice: 0160/93454737, sporttreff.feorster@web.de

St. Valentin Apotheke, geöffnet, Lieferservice, 961930, gesund@st-valentin-apotheke.de

Textil Gilsbach, geschlossen, Lieferservice, 2334, k-h-gilsbach@t-online.de

Vollmers-Dünnebacke, geöffnet, Lieferservice, 97790, info@v.d.design2

Vollmert Wohn.Raum.Gestaltung geöffnet, Lieferservice und Onlineshop, 5401, info@vollmert-schmallenberg.de

WortReich. geschlossen, Lieferservice und Onlineshop, 5157 schmallenberg@wortreich-meschede.de