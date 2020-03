Schmallenberg: Zugang zu Altenheimen für Besucher gesperrt

Wie bereits berichtet hatten die Pflegeheime in Schmallenberg aufgrund des Corona-Virus den Zugang für Besucher vorerst eingeschränkt. „Aufgrund der zunehmenden Fallzahlen wurde dies zum Schutze der Bewohner in allen Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet Schmallenberg weiter verschärft“, so Markus Hoffmann vom Haus im Lenninghof. Der Zugang der Häuser ist für Besucher bis auf weiteres gesperrt, bzw. nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich.

Große Belastung

„Wir sind uns bewusst, das dies für die Angehörigen und besonders auch für unsere Bewohner eine große Belastung darstellt. Doch das Risiko das von einer potenziellen Einschleppung des Erregers in eine Pflegeeinrichtung ausgeht, ist für die pflegebedürftigen Bewohner dermaßen groß, dass wir uns zu diesem Schritt durchgerungen haben“, so Hoffmann weiter.

Die Pflegeheime (Haus im Lenninghof, Haus Monika, Seniorenwohnen im Park, Haus Rafael und Störmanns Hof in Eslohe) wollen Besucher und Angehörige sensibilisieren. Denn die Bewohner der Einrichtungen gehören zur Risikogruppe für schwere Verläufe.