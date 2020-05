Unwahrheit über Messerattacke - Schmallenberger vor Gericht

Seine Beharrlichkeit wandelte sich im Laufe der Verhandlung in Trotz, seine fehlende Kooperation handelte ihm am Ende eine dreijährige Zeit auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 18 Monatssätzen a 100 Euro ein. Wegen uneidlicher Falschaussage und versuchter Strafvereitelung musste sich ein 20-jähriger Syrer vor dem Amtsgericht Schmallenberg verantworten. Mittelpunkt des Vergehens: Eine Messerstecherei und Prügelei auf dem Fredeburger Schützenfest im vorvergangenen Jahr.

Am 21. Juli 2018 soll es im Fredeburger Rudolf Becker Park zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Beteiligter erhebliche Stichverletzungen davontrug.

Mit Bier übergossen

Laut Zeugenaussagen habe sich eine Gruppe von fünf bis sieben jungen Erwachsenen im Park fernab der Festhalle aufgehalten, als sie unerwartet von hinten mit Bier übergossen wurden. Einer der überschütteten Jugendlichen stand auf, fragte, was dies solle, ehe es zum Tumult zwischen den Gruppen kam. Ein Hinzukommender griff zum Messer und verletzte einen der Gruppe mit zwei Stichen am Auge - „Zwei Millimeter höher und ich hätte mein Augenlicht verloren“, wie das Opfer vor dem Amtsgericht angab. Der Täter wurde bereits vor dem Jugendschöffengericht in Meschede im September 2019 schuldig gesprochen.

Doch der angeklagte Syrer, ein Freund des Täters, behauptete damals in Meschede, dass weder er noch der Täter an der Tat beteiligt gewesen seien, sondern erst am Tatort angekommen seien, als der Tumult schon im vollen Gange war. Ein klarer Fall des Versuchs von Strafvereitelung, wie Richter Ralf Fischer feststellte: „Sie haben versucht, ihren Freund durch ihre Falschaussage zu schützen.“ Auf wiederholtes Nachfragen beteuerte der Angeklagte, er würde die Wahrheit sagen: „Warum soll ich lügen? Ich habe alles gesagt, er war bei mir.“ Es könne daher nicht sein, dass sein Freund die Tat begangen haben.

Deckungsgleiche Zeugenaussagen

Also mussten die Zeugen der Messerstecherei des Schützenfestes erneut aussagen - wie schon vorm Jugendschöffengericht. Und erneut deckten sich ihre Aussagen, dass der Täter, entgegen der Aussage des Angeklagten, während der Tat vor Ort gewesen sei und das Messer gezückt habe. „Zu 100 Prozent war er das“, wie einer der Zeugen sagte. Das Opfer des Messerangriffes: „Er ging aggressiv auf mich los. Ich habe erst gar nicht realisiert, dass er ein Messer dabei hat, dann wäre ich vielleicht schon weggerannt.“

Aber der Angeklagte, der aktuell in Winterberg lebt, blieb bei seiner Meinung. Die Staatsanwaltschaft sah am Ende keine Notwendigkeit der Strafmilderung. Auch, weil sich der Angeklagte nicht kooperativ und einsichtig zeigte, zudem bereits 2019 wegen Körperverletzung angeklagt wurde. Damals hatte er mit Freunden, zu denen damals schon der Fredeburger Messer-Täter zählte, Frauen aufs Schärfste beleidigt und verletzt. Richter Ralf Fischer: „Es gibt überhaupt keine Zweifel, dass sie in Meschede gelogen haben, zudem gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Zeugen lügen. Eine Falschaussage in einer solchen Situation ist keine Bagatelle.“

Im Rahmen der Urteilsverkündung machte Fischer dem Angeklagten deutlich: „Der Respekt vor unserem Rechtssystem scheint nicht vorhanden zu sein, sie haben eine staatsbürgerliche Pflicht mit Füßen getreten.“ In Deutschland würden Konflikte nicht mit Gewalt gelöst, so Fischer. Deshalb die Bewährungs- und Geldstrafe.

Ungewöhnliches Bewährungsabkommen

Der damals 21-Jährige, der wegen der Messer-Attacke beschuldigt war, wurde im vergangenen Jahr vor dem Schöffengericht in Meschede zu einem komplizierten und ungewöhnlichem Bewährungsabkommen verurteilt: Eine Straf-Dauer für die Jugendstrafe wird erst dann festgelegt, wenn er gegen Bewährungsauflagen verstößt.

Nach § 27 Jugendgerichtsgesetz gilt: Kann nach Erschöpfung der Ermittlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit beurteilt werden, ob nach der Straftat eines Jugendlichen eine Jugendstrafe erforderlich ist, so kann der Richter die Schuld des Jugendlichen feststellen, die Entscheidung über die Verhängung der Jugendstrafe aber für eine von ihm zu bestimmende Bewährungszeit aussetzen.