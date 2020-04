Schmuggler gestoppt: Mescheder wickeln Heroin in Pfeffer

Meschede/Münster. Der Zoll hat an der niederländischen Grenze zwei Mescheder gestoppt. Die Männer gaben an, jemanden besucht zu haben. Offenbar ihren Drogendealer.

Zwei Drogenschmuggler aus Meschede hat der Zoll an der niederländischen Grenze festgenommen.

Zollhündin Reese stoppt Schmuggler aus Meschede an der holländischen Grenze. Foto: Zoll Münster

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster haben die beiden Drogenschmuggler aus dem Sauerland gestellt. Maßgeblich unterstützt wurden die Zöllner dabei von ihrer vierbeinigen Kollegin Reese.

Die zwei 40 und 32 Jahre alten Männer aus Meschede waren zuvor mit dem Auto aus den Niederlanden in die Bundesrepublik eingereist, als die Beamten sie bei Gronau kontrollierten. Nach dem Grund ihrer Reise befragt, gaben die Sauerländer zunächst an, auf Besuch in den Niederlanden gewesen zu sein.

Die Zöllner prüften die Taschen im Kofferraum und fanden in einer Jackentasche eine Flasche Methadon. Deshalb kam auch Zollhündin Reese zum Einsatz. Binnen kurzer Zeit wurde die als passive Rauschgiftspürhündin ausgebildete Reese fündig und zeigte im Auto an der Ledermanschette des Schaltknaufs durch Einfrieren der Bewegung an. Da halfen auch die beiden Rosenkränze nicht, die um den Schaltknüppel gewickelt waren.

Drogenversteck im Schaltknauf. Foto: Zoll Münster

Die Zollbeamten öffneten die Ledermanschette und fanden dort ein Bündel Cellophanfolie, in welches 44 Gramm Heroin, sechs Gramm Kokain und elf Gramm Marihuana mit einem Schwarzmarktwert von rund 2.500 Euro eingewickelt waren. Um den Geruch der Drogen zu überdecken, war außerdem gemahlener Pfeffer in die Folie eingewickelt.

Die Zöllner nahmen die beiden Männer vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Nordhorn, übernommen.