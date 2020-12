Schnee im Schmallenberger Sauerland: Was Tagestouristen jetzt beachten sollten.

Corona-Lockdown Schnee in Schmallenberg: Was Besucher jetzt wissen müssen

Schmallenberg Winterberg erlebt aktuell einen heftigen Besucheransturm aufgrund des Schnees. Doch wie ist die Lage in Schmallenberg? Ein Überblick

Nachbarort Winterberg erstickt nahezu im Touristen-Chaos. Staus, volle Parkplätze und überall Winterfans. Auch im Schmallenberger Sauerland hat es in den vergangenen Tagen geschneit. Welche Corona-Regeln für Tages-Touristen und Wanderer gelten. Ein Überblick:

Kommen wirklich so viele Menschen trotz des Lockdowns ins Sauerland?

Ja, an den vergangenen Schnee-Wochenenden war zum Beispiel Winterberg bereits Ziel vieler Tagesgäste. Und auch in Schmallenberg sieht man, dass die Wanderparkplätze gut gefüllt sind und auf den Wanderwegen viel los ist.

Kann man Ski- oder Snowboardfahren in Schmallenberg?

Nein. Die Pisten sind zur Zeit gesperrt. Es sind keine Skilifte in Betrieb. Das gilt vorerst bis zum 10.Januar - unter Umständen auch länger, wenn der Lockdown verlängert wird.

Welche Möglichkeiten gibt es für Ausflügler?

Die Möglichkeiten, etwas zu unternehmen sind im Lockdown wie überall sehr eingeschränkt. Es sind weder Hotels, Restaurants, noch Cafés geöffnet. Teilweise wird aber ein To-Go-Verkauf angeboten. Man kann wandern und die schöne Landschaft Schmallenbergs genießen - am besten mit Abstand. Bei der Planung eines Tagesausflugs sollte man stets bedenken, dass es bei der derzeitigen Infektionslage darum geht, Kontakte zu reduzieren und die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Was müssen Tagestouristen beachten?

Es gelten die Regeln der Corona-Schutzverordnung NRW. Wandern in den Wäldern des Schmallenberger Sauerlands sollte kein Problem sein in der weitläufigen Region, sofern man sich im Lockdown für einen Ausflug entscheidet. Es wird aber eindringlich darum gebeten, Orte zu meiden, wo sich bereits viele Menschen versammeln. Parkplätze und Wanderrouten sind aber in großer Menge vorhanden.

Liegt überall Schnee?

Nein, nur in den Höhenlagen, zum Beispiel im Bereich des Rimbergs, in Schanze und Latrop, liegt viel Schnee, in Schmallenberg selber zum Beispiel sind die Schneemengen gering. Eine Schnee-Garantie gibt es aber nirgends. Wer aber Lust auf eine Schneewanderung hat, sollte logischerweise möglichst hoch hinaus.

