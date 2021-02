Schneechaos und Eisregen im Hochsauerlandkreis möglich

Meschede. Das Wochenende im Hochsauerlandkreis könnte sehr ungemütlich werden, vielleicht sogar gefährlich. Es gibt verschiedene Unwetterwarnungen.

Für das Wochenende gibt es mehrere Unwetterwarnungen für den Hochsauerlandkreis, sie betreffen auch Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Dort heißt es jeweils: „Vorwarnung vor Starkschneefall, Warnstufe Rot möglich“, auch zum Teil gefrierender Schneeregen oder Regen mit Eisansatz/Glatteis seien möglich. Wirklich werden könnte dieses Szenario am Samstag ab 16 Uhr. Die Warnung gilt vorerst bis zum Montag um 8 Uhr.

Sturm oder Orkan

In Schmallenberg kommt eine weitere Komponente hinzu: Es wird vor einem Sturm oder Orkan gewarnt. In Höhen ab 800 Metern ist ein starker Wind aus Ost/Südost mit Sturmböen um 80 km/h möglich, es kann zu Schneeverwehungen kommen. Bereits um 12 Uhr ab Samstag kann es im Schmallenberger Sauerland entsprechend ungemütlich werden, so die Unwetterzentrale.

Der heimische Wetter-Experte Julian Pape schätzt die Situation so ein: „Aus Norden drückt sehr kalte Arktikluft gegen die aus Süden anströmende Warmluft. Die Folge sind kräftige Niederschläge, welche ab Samstag teils als Eisregen und teils als Schnee fallen. Zum Start in die neue Woche sinken die Temperaturen dann verbreitet auf Werte um -10°C ab.“

Probleme auf den Straßen

Am Samstag beginnt der Tag vor allem im Süden noch recht mild und nass, die Temperaturen schwanken hier um 4°C, im Laufe des Tages wird es aus Norden aber immer kälter und von der Soester Börde und dem Paderborner Land geht der Regen in Schnee über. Besonders im südlichen und östlichen Sauerland muss dann mit Eisregen gerechnet werden, welcher größere Probleme auf den Straßen verursachen kann. Nachmittags im Norden dann nur noch um 0°C, auf den Bergen entsteht Frost.

In der Nacht zu Sonntag gehen weitere Niederschläge nieder. Diese fallen teils als Schnee, oft aber auch als Eisregen mit dicken Eispanzern auf Bäumen und Gebäuden. Es kommt zu einem deutlichen Temperaturrückgang auf -1 bis -5°C, dazu böiger Ostwind.

Wieder Neuschnee

Am Sonntag setzt sich die Situation an der Luftmassengrenze weiter fort. Dabei fallen über den gesamten Tag immer wieder Niederschläge, ganz im Norden meist als Schnee mit 5-10 Zentimeter Neuschnee, weiter im Süden ist es oft der Eisregen, welcher erneut für chaotische Verhältnisse auf den Straßen sorgen kann. Die Temperaturen gehen im Tagesverlauf weiter zurück und schwanken nachmittags nur noch zwischen -6°C auf dem Kahlen Asten, etwa -3°C in Brilon und rund 1°C in Menden. Dazu weht ein böiger Ostwind, welcher die Temperaturen noch niedriger erscheinen lässt.

In der Nacht zu Montag anfangs noch leichte Schneefälle, später nachlassend. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -10°C ab.

Weitere Informationen gibt es auf www.Wetter-Sauerland.de.