Schröders Sporteck in Bad Fredeburg: Schließung verschoben

Bad Fredeburg Eigentlich wollte Guido Schröder sein Sportgeschäft schon in diesem Frühjahr schließen. Daraus wird aber vorerst nichts.

Eigentlich wollte Guido Schröder sein Sporteck in Bad Fredeburg in diesen Monaten schließen, sprach im vergangenen Sommer vom „letzten Sommer“. Nach aktuellem Stand geht das Sporteck aber in die Verlängerung, sagt Schröder auf Anfrage dieser Zeitung: „Ich wäre gerne schon Ende April aus dem Mietvertrag ausgestiegen, aber das ist wohl nicht möglich.“ Nun peile er die Schließung für September an.

Doppelt ärgerlich: „Jetzt haben wir seit Jahren mal wieder einen guten Winter und ich kann nichts verkaufen, das ist eine Katastrophe.“ Zwar biete er Click-und-Collect, also einen Außerhausverkauf an, der werde aber nur in geringem Maße angenommen: „Das ist kein Vergleich zu dem, wenn wir geöffnet hätten.“ Nun befürchtet er, auf einigen Waren sitzenzubleiben: „Man muss schauen wie es weitergeht, aber das ist der aktuelle Stand.“