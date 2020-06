Schützenfest in Cobbenrode: Durch Corona fehlt der Fixpunkt

Eigentlich würde jetzt das Schützenfest in Cobbenrode gefeiert. Corona macht einen Strich dadurch. Vorsitzender Ulrich Vollmer spricht über seine Gefühle.

Vorbereitungen für andere Veranstaltungen

Das Virus lähmt zwar das öffentliche Leben, aber nicht das Schützenleben: Wie halten Sie Kontakt mit Ihren Mitgliedern und was planen Sie momentan?

Der Vorstand steht in Verbindung über WhatsApp- bzw. E-Mail-Gruppen.

Ulrich Vollmer ist Vorsitzender der Schützenbruderschaft St. Nikolaus in Cobbenrode. · Foto: Privat

Zudem gibt es ja auch noch das gute alte Telefon. Unsere derzeitigen Planungen konzentrieren sich auf das bekannte Oktoberfest am 24. Oktober und auf das Konzert mit „Brings“ und der „KölschConnection“ am 13. November zur Eröffnung der Karnevalssession. Neu entstanden ist der Gedanke, dass Patronatsfest am 5. Dezember in einem größeren Rahmen stattfinden zu lassen. Die Vorbereitungen hierzu sind in vollem Gange.





Was vermissen Sie besonders, wenn Sie an das ausgefallene Schützenfest denken?

Ich vermisse primär die gute Stimmung und die Aktivitäten im gesamten Dorf. Während in normalen Zeiten die Vorbereitungen durch den gesamten Vorstand sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, ist es derzeit sehr ruhig. Zudem ist der Kontakt mit allen Geschäftspartnern, welche sehr schwer unter dieser Situation leiden, und mit denen man über viele Jahre bereits vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, naturgemäß auf ein Minimum reduziert. Kurzum: Es fehlt einfach die Vorfreude!

Bewähren in schweren Zeiten

Wie sehr trifft die Corona-Krise Ihre Bruderschaft?

Unsere Bruderschaft ist gut aufgestellt, da wir auf mehreren Beinen stehen und wir viele große Investitionen bereits in den Vorjahren umgesetzt haben. Wir müssen jetzt darauf achten, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl, trotz des Dornröschenschlafs, Bestand hat und wir voller Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft blicken. Das Schützenwesen muss, kann und wird sich auch in schwierigen Zeiten bewähren.





Können Sie sich vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr eine Alternativ-Veranstaltung zu organisieren?

Schützenfest ist alternativlos. Wir ehren beispielsweise bei dem geplanten Patronatsfest die Jubelkönigspaare und die Schützenbrüder für langjährige Mitgliedschaft in der Bruderschaft. Wir werden damit sicherlich ein wenig Schützenfestflair erzeugen können.

Ein Fixpunkt im Jahr

Ein Jahr ohne Schützenfest. Können Sie jemandem, der Schützenfeste nicht kennt, erklären, was dann fehlt?

Das Schützenfest ist nach wie vor für die meisten Menschen im Dorf „das“ Fest im Jahr; ein Fixpunkt, um den herum geplant wird und den sehr viele jetzt schmerzlich vermissen werden. Es fehlen auch die interessanten Gespräche mit Gleichgesinnten und gerade auch mit vielen ehemaligen Cobbenrodern, die normalerweise eigens zum jährlichen Schützenfest aus allen Ecken der Welt angereist kommen.





Was werden Sie in diesem Jahr am meisten vermissen?

Ich vermisse die Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen bei den ursprünglich geplanten Aktivitäten. Wir hatten beabsichtigt, den großen Bierkeller in unserer Schützenhalle komplett zu renovieren und mit einer neuen Kühlanlage auszustatten. Dieses Vorhaben ist erst einmal in die Zukunft verschoben.



Ihr Schützenfest-Rezept für daheim?

Bratwurst, Rotwein, Blues.

>>>HINTERGRUND<<<

Die Schützenbruderschaft St. Nikolaus ist 1753 gegründet worden.

Aktuell gehören ihr 502 Schützenbrüder an.

Das amtierende Königspaar sind Marius Vogel und Merle Kramer, Vizekönigspaar Louis Schade und Jana Schweinsberg.

Informationen unter www.cobbenroder-schuetzen.de; info@cobbenroder-schuetzen.de