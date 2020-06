Schützenfest in Nuttlar: „Wir hatten unendlich viel Spaß“

Antreten, Festhochamt, Vogelschießen, Freunde treffen, tanzen, quatschen. Es hätte alles so schön sein können, beim Schützenfest in Nuttlar.

Am vergangenen Wochenende und heute wäre gefeiert worden. Doch Corona hat auch der St.-Anna-Bruderschaft einen gehörigem Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben Brudermeister Ernst Voß gesprochen - über seine Gefühle, seine Hoffnungen und über die Pläne fürs nächste Jahr.

„Das fehlt mir!“

Was werden Sie in diesem Jahr am meisten vermissen?

Ernst Voß: Selbstverständlich fehlen mir die Veranstaltungen im Allgemeinen und die Schützenfeste, und dabei das eigene Fest in Nuttlar ganz besonders. Die Geselligkeit, das Miteinandersein, die pure Lebensfreude, die dadurch zum Ausdruck kommt, definiere ich als einen Großteil meines Heimatgefühls und das fehlt mir.



Welches war Ihr kuriosestes Schützenfest?

Als ein Vollblutschützenbruder könnte ich jetzt zahlreiche kuriose Schützenfeste aufzählen. Eines der ausgefallensten war allerdings das Europaschützenfest 2003 im österreichischen Vöcklabruck: wir sind mit zwei Wohnmobilen und einigen Vorstandsmitgliedern angereist, haben vor dem Schwimmbad in absoluter Festplatznähe campiert und haben unendlich viel Spaß gehabt. Unser König schlief im Alkoven unter der Hauptfahne.

Mit dem ersten Einsatz schon „im Tunnel“

Wie verbringen Sie persönlich die Schützenfesttage?

Normalerweise bin ich mit dem ersten Arbeitseinsatz in direkter Vorbereitung schon „im Tunnel“, spätestens mit dem Kränzen beim Vizekönig am Mittwoch vor dem Fest ist der Modus gewechselt, mit dem ersten Trömmelchen am Samstagmittag ist das Fest schon fast vorbei und man wird Dienstag beim Aufräumen viele Dönekes konservieren. Das alles wird mir schwer fehlen, ich werde wahrscheinlich bei dem strahlenden Sonnenschein, den wir naturgemäß in Nuttlar haben (!), im Garten sitzen und melancholisch ein kühles Blondes trinken.

Mehr Augenmaß gewünscht

Können Sie sich vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr eine Alternativ-Veranstaltung zu organisieren?

Wir veranstalten als Nuttlarer Schützenbruderschaft ja immer eines der ersten Feste im Jahr.

Ernst Voß ist Brudermeister der Schützen in Nuttlar. Foto: Mustafa Amet

Als die Corona-Restriktionen veröffentlicht wurden, haben wir uns etwa um Ostern im Vorstand Gedanken um einen Alternativtermin Mitte August gemacht, das war schon extrem aufwändig und immer noch sehr vage. Dieses Experiment hätte klar auch schiefgehen können, der Besuch hätte ausbleiben können, das Wetter hätte uns einen Strich durch die Rechnung machen können und und und. Mit der offiziellen Vorgabe, dass bis Ende August keine solche Veranstaltung möglich sein wird und im Anschluss daran mit der einstimmigen Festlegung auf Gemeindeverbandsebene, dass wir kein Schützenfest in diesem Jahr ausrichten, ist in jedem Fall Klarheit geschaffen. Ein Winterschützenfest kann ich mir nur schwer vorstellen.



Hätten Sie sich mehr Augenmaß bei den Einschränkungen gewünscht?

Auf jeden Fall! Es ist leicht, rückblickend anderer Meinung zu sein, doch darf ich die Vehemenz der Einschränkungen der Grundrechte kritisieren. Genauso darf ich jetzt in der Phase der Lockerungen auch einige Sinnfragen stellen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich faktenbasiert keine weiteren politischen Schließorgien ergeben.





Was sind Ihre Hoffnungen in Bezug auf die Bruderschaft?

Die Bruderschaft wird im nächsten Jahr 145 Jahre alt, wir wollen dieses kleine Jubiläum mit einem Kaiserschießen am 1. Mai 2021 beginnen und am folgenden Wochenende vom 8. bis 10. Mai hoffentlich wieder mit dem richtigen Schützenfest ausgelassen und fröhlich feiern. Ich wünsche mir dazu weiterhin eine funktionierende Schützengemeinschaft, harmonische Arbeits- und Feiereinsätze und ein lebendiges Interesse an unserer Bruderschaft.

>>>HINTERGRUND<<<

Die Schützenbruderschaft St. Anna Nuttlar wurde im Jahr 1876 gegründet.

Die Bruderschaft hat insgesamt 670 Mitglieder.

Beim Vizekönigsschießen konnte sich 2019 David Kotzerke mit dem 157. Schuss gegen seine Konkurrenz durchsetzen. David erkor Melissa Schulte zu seiner Vizekönigin.