Schulen in Meschede: Hier sind die Anmeldetermine

Meschede. Die Schulen in Meschede haben ihre Anmeldetermine veröffentlicht. Hier ist eine Übersicht für das Stadtgebiet.

Für die Kinder, die aktuell die vierten Klassen der Grundschulen besuchen, steht in den kommenden Wochen die Anmeldung für eine weiterführende Schule an. Dafür haben die jeweiligen Schulen im Mescheder Stadtgebiet feste Zeiten eingerichtet, zu denen Eltern ihre Kinder für das kommende Schuljahr 2020/21 anmelden können.

Bei einer Anmeldung zur fünften Klasse müssen die Eltern zur Anmeldung des Kindes dessen aktuelles Grundschulzeugnis, die Empfehlung der Grundschule zur weiteren Schullaufbahn, den vierfachen Anmeldeschein, der Eltern von der Grundschule ausgehändigt wird, sowie das Familienstammbuch mitbringen.

Für die Anmeldung zur Klasse zehn - der so genannten Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe - am Gymnasium der Stadt Meschede oder am Gymnasium der Benediktiner werden das letzte Zeugnis (erstes Schulhalbjahr 2019/20) in beglaubigter Kopie und das Familienstammbuch benötigt.

Übersicht der Termine

Kinder können zu folgenden Zeiten an den jeweiligen Schulen anmeldet werden:

Konrad-Adenauer-Schule, Gemeinschaftshauptschule, Im Ohl 9, Freienohl:

• Montag, 17. Februar, bis Freitag, 13. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Ausnahme: Vom 21. Bis 25. Februar sind während der Karnevalszeit keine Anmeldungen möglich.

• an den Samstagen 15. Februar und 7. März von 9 bis 12 Uhr

• Donnerstag, 27. Februar, von 8 bis 18.30 Uhr

St.-Walburga-Hauptschule, Schederweg 57, Meschede

• Montag, 17. Februar, bis Freitag, 13. März, von 8 bis 13 Uhr, und nach telefonischer Vereinbarung; 0291 / 6561

• Ausnahme: Während der Karnevalstage ist am Freitag, 21. Februar, und Montag, 24. Februar, keine Anmeldung möglich.

Realschule der Stadt Meschede, Schederweg 59

• Montag 17. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, von 8 bis 14 Uhr

• Dienstag 25. Februar, bis Freitag, 28. Februar, von 8 bis 14 Uhr

• Samstag, 29. Februar, von 10 bis 12 Uhr

St.-Walburga-Realschule Meschede, An Klocken Kapelle 18

• Samstag, 1. Februar, von 8 bis 15 Uhr

• Montag, 3. Februar, und Dienstag, 4. Februar, jeweils von 7.30 bis 15 Uhr

• Mittwoch, 5. Februar, von 7.30 bis 10 Uhr

Gymnasium der Stadt Meschede, Schederweg 65 (für die Klassen 5 und Einführungsphase)

• Samstag, 15. Februar, von 9 bis 12 Uhr

• Montag, 17. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, jeweils von 8.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr

Gymnasium der Benediktiner in Meschede, Klosterberg 7 (für die Klassen 5 und Einführungsphase)

• Montag, 3. Februar, und Dienstag, 4. Februar, von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

