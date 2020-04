Schulstart in Meschede: Fast wie nach den Sommerferien

Meschede. Der Mescheder Schulstart in Coronazeiten birgt viele Unsicherheiten aber auch Lob von Schülern und Lehrern.

Mit dem Wiederbeginn des Unterrichts an den Schulen sehen sich Mescheder Lehrer und Schüler einer völlig neuen Situation gegenüber, die man erstmal verarbeiten und einzuschätzen lernen muss.

Problematisch ist, dass einige Lehrer in ihrem privaten Umfeld alte oder vorerkrankte Personen haben. Sie haben jetzt Angst, dass sie nach fünf Wochen strikt eingehaltener Quarantäne das Virus doch noch mit nach Hause nehmen und ihre Angehörigen gefährden. Allgemein herrscht eine große Unsicherheit wegen der Folgen der jetzigen Schulöffnungen.

Im Unterricht müssen die Masken nicht getragen werden, da in den Klassenräumen mit viel Vorarbeit seitens der Lehrerschaft Markierungen zur Abstandsregelung vorgenommen wurden und die Tische ausreichend weit auseinander stehen.

St.-Walburga-Realschule Meschede

Claudia Heitkamp-Kappest, stellvertretende Schulleiterin der St.-Walburga-Realschule: „Es ist eine sehr sensible Situation. Wir haben 66 Schüler auf vier Klassenräume verteilt. Es sind vier Kollegen und die Schulseelsorgerin da, und wir versuchen, die Abstände einzuhalten. In der Pause hat auch alles gut geklappt, auch wenn die Jugendlichen natürlich zum Essen ihres Pausenbrotes die Masken abnehmen müssen. Das geht ja nicht anders. Aber im Großen und Ganzen ist die Stimmung wirklich sehr gut.“

Abstandsregeln noch einüben

Da es für die Schüler fast wie nach den Sommerferien war und sie sich viel zu erzählen hatten, musste ein paar Mal auf die Abstandsregelung hingewiesen werden, die Vorgaben wurden von den Schülern aber gut umgesetzt. „Auch die Hausarbeiten sind sehr gut gemacht worden. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf meine Schüler und auch auf die Kollegen, die die Kinder dahin gebracht haben. Die meisten sagen, die Prüfungen könnten auch jetzt sofort geschrieben werden. Nur der Informationsfluss seitens des Ministeriums könnte etwas besser sein.“

Ruhig und gesittet ging es auch am Gymnasium der Stadt zu, wo rund 100 Schüler zum Unterricht erschienen waren. Das bestätigten auch die Schüler. „Es ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber es geht. Die Kurse sind alle auf unterschiedlichen Fluren, so dass wir die Abstände gut einhalten können.“