Spezialeinsatz Sechs Wagen mit Blaulicht in Meschede: Polizei zerknirscht

Meschede Sechs Streifenwagen mit Blaulicht, ein Porsche mittendrin: In Meschede hat ein spektakulärer Einsatz stattgefunden - vermeintlich.

Es sah aus wie ein SEK-Einsatz, wie die Bekämpfung eines schweren Verbrechens: Sechs Streifenwagen kurven mit Blaulicht durch Meschede, in der Mitte ein Porsche 944, auch auf seinem Dach ist ein Blaulicht befestigt.

Montag um 7 Uhr fährt diese Kolonne den Klausenberg herunter, biegt auf die Arnsberger Straße ab Richtung Gewerbegebiet Enste und verschwindet mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westen. Das Spektakel, mitten im Berufsverkehr, ist in Meschede nicht unauffällig geblieben. Inzwischen steht fest, um was für einen Einsatz es sich gehandelt hat.

Langjähriger Kollege

Ein bisschen zerknirscht wirkt es, als das Polizeipräsidium in Dortmund den Anlass der Blaulicht-Fahrt einräumt: Es hat sich um die Verabschiedung eines langjährigen Kollegen gehandelt. Erst durch die Nachfrage dieser Zeitung wurde der Behörde der Vorfall bekannt.

Recherchen ergaben inzwischen: Beamte der Autobahnpolizei-Wache in Arnsberg waren daran beteiligt. Es sei ein sehr verdienter Kollege gewesen, der in Meschede verabschiedet worden sei, erklärte Torsten Sziesze, stellvertretender Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium in Dortmund. Zugleich stellte er jedoch klar, dass die Angelegenheit jetzt untersucht und geprüft werde. Bewerten wollte er sie daher noch nicht. Mehr möchte die Behörde momentan nicht dazu sagen.

Dienstzeit oder Freizeit?

Offensichtlich ist allerdings nach Informationen dieser Zeitung, dass die Autobahn-Polizisten ohne Wissen ihrer Hauptbehörde in Dortmund gehandelt haben. Ob die Verabschiedung während der Dienstzeit oder in der Freizeit mit offiziellen Streifenwagen stattfand, das ist alles noch nicht bekannt.

Auch wenn sie ihrem langjährigen Kollegen mit der Aktion eine nette Freude bereiten wollten, so kommen jetzt üblicherweise Schwierigkeiten auf die Beteiligten zu - etwa die Nutzung von Sonderzeichen wie Blaulicht einfach zum Spaß. Auch über das Ziel der Reise und den weiteren Ablauf ist bisher nichts bekannt. Denn da ist ja auch noch die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen: Sie erlaubt derzeit private Treffen von maximal zwei Haushalten. Die Verabschiedung in dieser Form kommt für die Polizei daher zu einer Unzeit.