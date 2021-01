Sexismus beim Rettungsdienst im HSK wegen "Pavianhosen?"

Mitarbeiter eines Rettungsdiensts in typischer Dienstkleidung: Im HSK sollen die Hosen künftig in Gelb gehalten werden - am Gesäß allerdings in Rot. Das sorgt für Diskussionen.

Meschede Wird es zu Belästigungen unter Alkohol kommen? Der Rettungsdienst im HSK bekommt neue Bekleidung. Die Rede ist von "Pavianhosen".

Könnten insbesondere Mitarbeiterinnen des Rettungsdienstes bei ihren Einsätzen künftig Sprüchen unter der Gürtellinie bis hin zu Sexismus ausgesetzt sein? Wenn es nach den Autoren eines anonymen Briefes geht, besteht diese Gefahr. Die Schreiber, die sich als Mitarbeiter des Rettungsdienstes ausgeben, kritisieren ihren Arbeitgeber in mehreren Punkten; darüber soll demnächst in den politischen Gremien gesprochen werden. In einem Teil dreht es sich um die neue Dienstkleidung.

Belästigungen auf Schützenfesten?

Die Hosen sind nach Darstellung aus dem Schreiben komplett in gelber Farbe, mit Ausnahme des Gesäßes. Es ist in Rot gehalten. "Durch die unglückliche Farbauswahl sind Sexismus und verbale Belästigungen durch Patienten und Umstehende, beispielsweise auf Schützenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen, vorprogrammiert", heißt es in dem Brief.

Darin enthalten ist ein Appell an Landrat Dr. Karl Schneider: "Bitte lassen Sie es nicht zu, dass wir in unseren Pavianhosen Beleidigungen und Sexismus ausgesetzt sind." Auch hier könne man einmal in die Nachbarkreise schauen, dort gebe es keine Probleme mit der Bekleidung.

Wachen in die Auswahl einbezogen

Bei den Verantwortlichen im Kreishaus ist die Kritik an der Farbauswahl zunächst einmal auf Unverständnis gestoßen. Alle Wachen seien in die Auswahl mit einbezogen worden, sagte Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises. Auf diese Weise hätten möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Meinung einbringen können. Bislang seien keine Einwände bekannt gewesen.