Singend durch die Corona-Krise im Rinschen Park in Meschede

Meschede. Die Bewohner des Rinschen Park in Meschede halten nicht nur in Krisenzeiten zusammen. Dann aber besonders. Und das kann man sogar hören.

Jeden Abend um 19.30 Uhr läuten zurzeit für fünf Minuten alle Glocken in Meschede. Gleichzeitig leuchten in vielen Fenstern der Stadt Kerzen, um in der Zeit der Corona-Krise ein Gefühl von Gemeinschaft und Solidarität zu erzeugen. In Italien hat man bereits zu Anfang der Ausgangsbeschränkungen angefangen, auf Terrassen und Balkonen täglich zusammen zu singen, um der Isolation entgegenzuwirken. Gleiches passiert jetzt auch in Meschede.

Wie ein kleines Dorf

Rinschen Park ist eine genossenschaftliche Wohngemeinschaft, die mitten in der Mescheder Innenstadt am Mühlengraben fast wie ein eigenständiges kleines Dorf funktioniert. In 40 Wohnungen leben im Moment etwa 65 Bewohner, bei denen Gemeinschaft groß geschrieben wird.

Bei älteren oder pflegebedürftigen Mitbewohnern wird zwar ein Teil der Versorgung von den jeweiligen Kindern, Angehörigen oder auch von Pflegediensten übernommen, viele Dinge passieren aber auch einfach durch Nachbarschaftshilfe. Jeder kümmert sich um jeden, sei es für den täglichen Einkauf oder auch einfach nur eine nette Unterhaltung. Der Altersdurchschnitt liegt etwa bei 50 Jahren, wobei jung und alt ein schönes Miteinander leben.

Jeder kennt jeden

Manfred Breider vom Seniorenbeirat und Bürgertreff, der selbst auch im Rinschen Park lebt, bestätigt: „Wir sorgen füreinander. Das gilt nicht nur während der Corona-Krise, sondern es ist eine generelle Einstellung. Daher ist eine eventuelle Quarantäne in dieser Einrichtung auch kein Problem. Es ist immer jemand da, der bereit ist, einen mit dem Notwendigen zu versorgen. Unsere gesamte Verwaltung funktioniert auf genossenschaftlicher Basis.

Da alles, was passiert, mit allen Mitgliedern der Genossenschaft besprochen wird, kennt wirklich auch jeder jeden. Es ist eine Gemeinschaft, wo man sich noch kennt, wie man es aus kleinen Dörfchen kennt.“ Diese Gemeinschaft zeigt sich auch in dieser schwierigen Zeit. Jeden Abend, wenn die Glocken aufgehört haben zu läuten, treffen sich die Bewohner auf ihren Balkonen.

Jeder kann mitmachen

„Meine Lebensgefährtin schaltet dann die Stereoanlage laut, es erklingt aus Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie die Ode an die Freude als Gitarrenstück und dann singen wir alle“, so Breider. „Die dazugehörigen Texte wurden vorher von uns ausgedruckt und an alle Bewohner verteilt, damit wirklich jeder mitmachen kann.“