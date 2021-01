Corona-Pandemie So geht es dem Spielmannszug Kirchrarbach in der Corona-Zeit

Kirchrarbach Christina Wiese berichtet über die aktuelle Lage beim Spielmannszug Kirchrarbach. Welche Veranstaltungen ihr am meisten fehlen

Eigentlich ist der Spielmannszug Kirchrarbach auf vielen Schützenfesten im Sommer vertreten und begleitet dort die Umzüge musikalisch. Doch im vergangenen Jahr war alles anders. Schützenfeste konnten nicht stattfinden und auch Konzerte sowie interne Veranstaltungen mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Christina Wiese, seit Anfang 2020 erste Vorsitzende, erzählt über die Herausforderungen und worauf sie sich freut, wenn alles wieder unter „normalen“ Umständen stattfinden kann.

Wie sieht die momentane Situation beim Spielmannszug aus?

Derzeit kann wegen Corona leider nichts stattfinden. Zwischendurch konnten wir zum Glück zumindest in kleinen Gruppen, aufgeteilt nach Registern, üben. Dazu mussten wir ein Hygienekonzept erstellen. Dort wurde beispielsweise festgehalten, wie viele Leute in einen Raum dürfen und welche Abstände eingehalten werden müssen. Der Volksmusikerbund NRW hat uns dazu einen Leitfaden zu Verfügung gestellt, welcher uns sehr geholfen hat. Sonst wären die anderen Vorstandsmitglieder und ich vermutlich überfordert gewesen. Über das ausgearbeitete Konzept haben wir anschließend die Übungsleiter und die restlichen Mitglieder informiert und ihnen das Konzept ausgehändigt. Zudem wurden die Daten von den bei der Probe Anwesenden aufgenommen, sodass dies hätte nachverfolgt werden können, falls sich jemand mit dem Virus angesteckt hätte. Dies war zum Glück jedoch nicht der Fall.

Gab es eine Veranstaltung, die Sie besonders schmerzlich vermisst haben?

Allgemein die Schützenfeste. Aber es gab nicht speziell einen bestimmten Anlass, sondern es war insgesamt sehr schade, dass man die ganze Truppe so lange nicht gesehen hat. Auch unser Adventskonzert hätte stattfinden sollen.

Gab es eine besondere Aktion während der Coronazeit im vergangenen Sommer?

Wir haben eine Aktion anlässlich unseres eigenen Schützenfestes in Kirchrarbach im Juli gestartet. Da ein Umzug nicht möglich war, haben wir uns auf dem Sportplatz getroffen und gemeinsam mit dem Musikverein Wennemen einige Stücke zum Besten gegeben. Natürlich wurden auch dort die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten. Die Aktion kam auch bei den restlichen Dorfbewohnern gut an.

Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn alles wieder „normal“ läuft?

Besonders freue ich mich darauf, wenn alle wieder zusammen musizieren können. Dies ist auch wichtig für die Nachwuchsmusiker. Eigentlich starten wir nach den Herbstferien mit den neuen Gruppen. Aber dies macht leider derzeit keinen Sinn, da es ungewiss ist, wann die Proben wieder regelmäßig stattfinden können.

Was planen Sie jetzt für die nächsten Wochen und Monate?

Man kann nicht wirklich planen, es ist schwierig. Zwar müssen jetzt schon Termine wie beispielsweise das Frühshoppen-Konzert im Frühling für den Veranstaltungskalender angegeben werden, aber wer weiß, wie die Lage in diesem Jahr ist und welche Veranstaltungen im Endeffekt stattfinden können. Planungen sind also da, man muss nur schauen, was dann wirklich umgesetzt werden kann.

Das ist der Spielmannszug Kirchrarbach

- Der Spielmannszug Kirchrarbach wurde 1927 gegründet.

- Der Verein hat 51 aktive und 58 fördernde Mitglieder sowie 14 Mitglieder in Ausbildung (Stand 31.12.2019).

- Zum Vorstand gehören Christina Wiese, Theresa Hömberg, Michael Schulte, Alina Engelhard, Maurice Trispel, Luisa Bamfaste und Silvia Heimes.

- Kontakt: www.spielmannszug-kirchrarbach.de, Mail: vorstand@spielmannszug-kirchrarbach.de.