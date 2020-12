Weihnachten So ist Heiligabend in Meschede und Umgebung verlaufen

Meschede Die Bilanz des Heiligen Abends unter Corona-Bedingungen: Es war ruhig in Meschede und den Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis.

Es war eine stille Nacht: Weihnachten ist im Corona-Jahr anders und ruhiger verlaufen als üblich. Die Polizei im Hochsauerlandkreis meldete nur wenige Einsätze. Das Stichwort Corona war dabei nicht präsent, dass bedeutet, dass den Beamten keine Anrufe in Erinnerung geblieben sind, bei denen Nachbarn wegen Verstößen gegen die Auflagen angeschwärzt wurden. Im Vorfeld war an Bevölkerung appelliert worden wie in den vergangenen Wochen vernünftig zu handeln.

Kaum Gottesdienste mit Besuchern

Anders war es auch in den Kirchen. Die evangelischen Gemeinden hatten schon vor Tagen alle Gottesdienste abgesagt. Die katholischen Gemeinden zogen überwiegend nach. Erstmals waren deshalb Messen im Internet zu sehen, so beispielsweise aus der Pfarrkirche St. Walbura in Meschede und aus der Abtei Königsmünster in Meschede.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Knapp 1700 Menschen schauten sich die Messe in St. Walburga bis zum Ersten Weihnachtstag an, bei der nur Pfarrer Michael Schmidt und ein Messdiener in der großen Kirche zu sehen waren. Die Abtei Königsmünster zeigt einen Live-Stream aus ihrer Friedenskirche, bei dem immer die vergangenen zwölf Stunden zu sehen sind.

Mit Besuchern gefeiert

Zum Teil fanden aber auch - wie es offziell erlaubt war - Gottesdienste mit zahlreichen Besuchern statt, beispielsweise bei der Baptistengemeinden im Norden von Meschede.