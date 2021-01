Einzelhandel So läuft der Umtausch im Einzelhandels-Lockdown in Meschede

Meschede Seit Weihnachten haben die Geschäfte geschlossen. Mal eben etwas umzutauschen, ist daher nur bedingt möglich. So läuft es in Meschede.

Weihnachten liegt bereits mehrere Wochen zurück, doch seither ist der Einzelhandel geschlossen und die Möglichkeiten, Geschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen sind beschränkt. Die Verbraucherzentrale Arnsberg, die auch für Meschede und Umgebung zuständig ist, gibt Aufschluss rund um das Thema (Online-)Umtausch während des Lockdowns.

„Was ausgepackt auf dem Gabentisch nicht gefällt, kann nicht immer umgetauscht werden. Zumindest im Laden kommt es darauf an, ob der Händler gnädig gestimmt ist“, erklärt Petra Golly von der Arnsberger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW. „Da Geschäfte aufgrund des Corona-Lockdowns nach Weihnachten erst einmal geschlossen sind, müssen sich Kunden darauf einstellen, dass sie Warengeschenke bei Nichtgefallen im Februar, wenn die Läden wieder offen sind, nicht immer problemlos umtauschen können.“

Umtausch in Meschede

Denn auch in diesen, coronabedingt besonderen Zeiten, gelte wie sonst auch, dass man grundsätzlich kein Recht darauf hat, Ware, die einem nicht gefällt, einfach so umzutauschen. Hier kommt es auf die Kulanz des Händlers an. Petra Streich, die in Meschede den Kinder- und Damenmodeladen Paul und Pauline führt und als Innenstadtbeauftragte im Vorstand der Werbegemeinschaft Meschede Aktiv tätig ist, erklärt, dass sie und die Händlerkollegen aus Meschede den Umtausch von Weihnachtsgeschenken betreffend, durchaus flexibel sind: „Bislang hatte ich tatsächlich nur einen Umtausch. Grundsätzlich sind wir da aber alle flexibel und können Türgeschäfte anbieten. Viele haben das ja bereits vor Weihnachten so kommuniziert oder weisen auf ihren Facebookseiten oder Homepages darauf hin, wie sie den Umtausch handhaben.“ Bei Petra Streich ist der Umtausch auf jeden Fall auch noch möglich, wenn sie die Türen ihres Geschäfts nach dem Lockdown wieder öffnen darf.

Reklamationen

Im Falle einer Reklamation sehe die Rechtslage für Vebraucher dann noch einmal anders aus. „Dann haben Käufer klare Rechte gegenüber dem Verkäufer“, weiß Petra Golly und erklärt: „Beim Kauf besteht zwei Jahre lang die Möglichkeit, Ansprüche wegen eines Mangels beim Händler geltend zu machen.“

Online-Bestellungen

Die Rückgabe von online bestellten Weihnachtsgeschenken läuft etwas unkomplizierter ab. Hier haben Kundinnen und Kunden immer 14 Tage lang Widerrufsrecht und können Artikel ohne Angabe von Gründen zurückschicken. Die Kosten für die Rücksendung muss rein rechtlich zwar der Käufer übernehmen, die meisten Online-Shops bieten aber kostenlose Rücksendung innerhalb gewisser Fristen an, die meist sogar deutlich über 14 Tagen liegen.

Zu beachten bei Rücksendungen und beim Umtausch im neuen Jahr ist zudem folgendes: Die Mehrwertsteuersenkung im Handel auf 16 Prozent gilt am dem 1. Januar 2021 nicht mehr. Dann werden wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Wer im Januar einen Artikel zurückgibt, den er in Zeiten des gesenkten Steuersatzes gekauft hat, bekommt auch nur den Betrag inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer zurück, nicht 19 Prozent.

Achtung vor Insolvenzen

Wer an Weihnachten 2020 einen Gutschein geschenkt bekommen hat, befindet sich zur Zeit wohl in der komfortabelsten Situation, hat man doch rein rechtlich drei Jahre Zeit, um einen Gutschein einzulösen, auf dem keine Frist vermerkt ist. Doch auch bei Gutscheinen gibt es in Pandemie-Zeiten laut Petra Golly etwas zu beachten: Wer auf einen Gutschein als Geschenk setzt, muss damit rechnen, dass die Gabe zum Eintauschen bei einem vorherausgesuchten Anbieter nicht eingelöst werden kann, wenn dieser in der nächsten Zeit Insolvenz anmelden muss.“

>>> Hintergründe zu Gutscheinen

Die Frist eines Gutscheins beginnt immer erst am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. Beispiel: Wer zum Weihnachtsfest mit einem Gutschein beschenkt wurde, der im November 2020 erworben wurde, muss diesen bis spätestens zum 31. Dezember 2023 einlösen.

Ist die Frist auf Warengutscheinen verstrichen, müssen Händler den Gutschein zwar nicht mehr einlösen. Aber nach Ansicht der Verbraucherzentrale NRW müssen Anbieter das Geld gegen Rückgabe des Gutscheins – abzüglich ihres entgangenen Gewinns – erstatten.

Bei Gutscheinen für Konzert oder Theater sind die angegebenen Einlösedaten zu beachten, sonst verfallen die Tickets.