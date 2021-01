Viele Schulen bieten statt eines Tages der offenen Tür in diesem Jahr Video-Rundgänge an.

Bildung So profilieren sich die Mescheder Schulen

Meschede In der Serie "Die beste Schule für mein Kind" stellen die weiterführenden Mescheder Schulen vor, was Eltern und Kinder wissen sollten.

In Meschede können Eltern und Schüler zwischen den drei Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wählen. Ein Gymnasium und eine Realschule befinden sich in privater, kirchlicher Trägerschaft. In Form von Steckbriefen stellen hier die Schulleiter ihre Einrichtung mit den wichtigsten Angeboten, Adressen und Terminen zum Schulwechsel vor.

St. Walburga- Hauptschule

Homepage: www.walburga-hauptschule.de

Motto: Miteinander ♦ Füreinander

Schulleiterin: Margot Freise

Schülerzahl: 208

Lehrer und Referendare: 24

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 11

Schulbeginn: 7.35 Uhr

Anmeldetermine: 17. Februar bis 12. März montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung

Tag der offenen Tür: in digitaler Form auf unserer Homepage (s.o.)

Halbtag mit Übermittagbetreuung:13Plus Betreuung (Hausaufgabenhilfe, Sport/Freizeitangebote)

Was passiert bei Unterrichtsausfall in der Unterstufe: in Klasse 5/6 entfällt kein Unterricht

Schulsozialarbeit: eine Schulsozialarbeiterin

Individuelle Förderung durch: Offene u. kooperative Unterrichtsformen, Online-Diagnoseverfahren u. Förderplanung in Mathe/Deutsch/Englisch, Lernstudio (Stärken stärken) in Klasse 5 und 6

Sprachförderung: Deutsch als Zweitsprache (Vorbereitungsklasse u. Sprachfördergruppe); Sprachbildungskonzept zur durchgängigen sprachlichen Bildung aller SchülerInnen, Projekte außerhalb des Unterrichts: Roboter-AG, Wettbewerbe, Projekte zur interkulturellen Verständigung, Schülergenossenschaft in Kooperation mit der SBG Meschede, Teilnahme am Juniorwahlprojekt, Planspiel Börse, Mofakurs

Was macht Ihre Schule besonders?

An unserer Schule stehen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Das Orientierungsstufenkonzept sorgt für einen fließenden Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe. Der Umgang mit Vielfalt, die Demokratieförderung sowie die Bewerbung für das Zertifikat „Schule der Zukunft – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und die Berufsorientierung zeigen den weiteren Weg zur Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrags auf. Das alles geschieht auf der Grundlage unserer Erziehungsvereinbarung.

Konrad-Adenauer-Schule Freienohl

Homepage:www.kas-freienohl.de

Motto: K ompetenzen stärken - A chtsam miteinander umgehen - S elbstverantwortlich handeln

Schulleiter: Detlev Pecko

Schülerzahl: 265

Lehrer und Referendare:

32 Lehrkräfte, 3 Lehrerinnen für Sonderpädagogik

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 13 kleine Klassen

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür: 17. Februar bis 11. März: montags bis freitags: 8 bis 15 Uhr; Samstag 20. Februar: 9 bis 12 Uhr; Donnerstag, 18. Februar: 8 bis 18.30 Uhr

Kennenlernnachmittag für die neuen Fünfer am 1. Juni

Statt Tag der offenen Tür: persönliche Beratung nach telefonischer Absprache

Betreuung und Verpflegung: Übermittagbetreuung mo-fr bis 14.45 Uhr, kostenlos

Unterrichtsausfall: Kein Unterrichtsausfall in Klassen 5 und 6

Individuelle Förderung: Förderband, Schülersprechtage, kleine Kurse, Absprachen in Jahrgangsteams, eng begleitete Berufsorientierung

Digitale Medien: Ausstattung der Unterrichtsräume mit einem Präsentationsmedium, verschlüsseltes WLAN für Schüler/innen im Unterricht unter Anleitung der Lehrkräfte nutzbar, Anwendung in der Technik: LEGO-Roboter, CNC-Fräsmaschine.

Projekte außerhalb des Unterrichts: Schulsanitätsdienst, Sporthelfer- und Streitschlichter-Ausbildung, Mofakurs, Schüler coachen Schüler (Sport), Fit for Life, Mädchen A

Was macht Ihre Schule besonders?

60-Minuten-Unterrichtsstunden - Lernen in einer Gemeinschaft und Umgebung, in der man sich wohl fühlt - enge Zusammenarbeit mit Eltern - ausgeprägte Berufsorientierung ab Klasse 5 - Kooperationen mit Betrieben und Einrichtungen.

Realschule der Stadt Meschede

Homepage: www.realschule-meschede.de

Motto: Vielfalt fördern!

Schulleiter: Franz Stratmann

Schülerzahl: 440

Lehrer und Referendare: 26

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 17

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür: 16. - 26. Februar 2021, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr. Terminvergabe und weitere Informationen: www.realschule-meschede.de. Kennenlernnachmittag: Mittwoch, 09. Juni 2021.

Betreuung und Verpflegung: Kostenlose Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung von 12 bis 15 Uhr, Schülerkiosk, Essen von 12 bis 14 Uhr in der Mensa. Sozialarbeiter der Stadt für Bildungsberatung, Beratungslehrerin

Unterrichtsausfall: Vertretung und Beaufsichtigung bis zur 6. Stunde.

Individuelle Förderung: Unterstützung durch Sonderpädagogen, Lernbuddys, Förderkurse in Deutsch, Mathe, Englisch, LRS, Nachhilfe, herkunftssprachlicher Unterricht

Digitale Medien: Beamer und Laptop in allen Räumen, interaktive Tafeln, Schülertablets

Projekte: MINT: Labortage, Roboter AG, Umwelt-AG, soziale Projekte: Hausaufgabenhilfen, Medienscouts, Schulsanitäter, Busordner, Künstlerische Projekte: Acrylmalerei, Töpfern, Textil-AG, Weitere Angebote: Schach, Musik

Schüleraustausch: mit Frankreich und Belgien

Was macht Ihre Schule besonders?

Wir sind eine Schule, die sich verlässlich um ihre Kinder kümmert. Jedes Kind ist uns wichtig.

St. Walburga-Realschule

Homepage: www.walburga-realschule.de

Motto: Fähigkeiten stärken – Persönlichkeit achten – christliches Profil zeigen

Schulleiter: Matthias Laumann

Schülerzahl: 425

Lehrer und Referendare: 26

Zahl der Klassen: 13

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Anmeldung: Samstag, 30.Januar von 8 bis 15 Uhr, Montag, 1. Februar und Dienstag, 2. Februar von 7.30 bis 15 Uhr und Mittwoch 3. Februar von 7 bis 10 Uhr

Betreuung und Verpflegung: flexibel, kostenlos, in neuen Räumlichkeiten bis 15.30 Uhr mit Hausaufgabenbegleitung, Mensaversorgung

Unterrichtsausfall: Vertretung bis zur 6. Stunde

Individuelle Förderung: Förderangebot bei Schwächen in den Hauptfächern, individuelles Lernen mit Lehrerbegleitung, Lese-/Rechtschreibförderung, DELF-Prüfung Französisch

Digitale Medien: 120 iPads zur Nutzung durch Schüler im Unterricht, jeder Fach- und Klassenraum mit Beamer und Apple-TV zur kabellosen Verbindung mit Lehrer- und Schüler-iPads, 6 digitale Tafeln, 2 Computerräume mit jeweils 18 Arbeitsplatzrechnern, 1 Schüleraktivlernzentrum mit 18 Laptops, W-LAN im gesamten Schulgebäude

Projekte: Theater, Sozialprojekt, Sporthelfer, PopArt/ Design, Hauswirtschaft, Informatik, Tastaturtraining, Chor/Band, Einrad

Schüleraustausch: Frankreichfahrt

Was macht Ihre Schule besonders?

Gute Lernerfolge, beruhigte Lernatmosphäre, Bemühen um jedes Kind – sechs Jahre der gleiche Klassenlehrer(in), Lernen und Leben mit Schülerinnen und Schülern, enge Einbeziehung der Eltern, wertegeleitete Erziehung.

Hier findet sich ein virtueller Rundgang durch die Walburga-Realschule mit 25 kurzen Videos.

Gymnasium der Stadt Meschede

Homepage: www.gymnasium-meschede.de

Motto: Städtis. Miteinander. Füreinander

Schulleiterin: Claudia Bertels, Stellvertreter Christoph Heimes

Schülerzahl: 613

Lehrer und Referendare: 48 + 5

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 14

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Tag der offenen Tür: digitale Umsetzung s. Homepage, individuelle Beratungen jederzeit möglich

Anmeldetermine: 17.-19. Februar (8-13 und 14-18 Uhr) 20. Februar (9-12 Uhr)

Betreuung und Verpflegung: kostenfreie Übermittagbetreuung bis 14.30 Uhr (HA-Betreuung, Sport & Spiel, Musik), Mensa, Beratungslehrerteam, Schulsozialarbeit

Unterrichtsausfall: Jede Stunde in der SI wird vertreten.

Individuelle Förderung: Nachhilfeprojekt TANDEM (Schüler helfen Schülern), FIT (Freiwilliges individuelles Training) durch Lehrkräfte, Förderung von Hochbegabung, Lernstudios, Selbstlernzentrum, Wettbewerbe

Digitale Medien: Computerräume, WLAN, Leihlaptops, Smartboard/Beamer in allen Räumen, Lernplattform Logineo LMS

Projekte außerhalb des Unterrichts: Vielfalt an AGs (Schach, Klima, Roboter, Volleyball, Aquarium, Tanz, Band, Chor, Spanisch, Jugend forscht), Medienscouts, Streitschlichter, Schulsanitäter, Sporthelfer

Schüleraustausch: in Js 8/9 mit Frankreich, Auslandsfahrten nach England und Rom, Partnerschule in Namibia

Was macht Ihre Schule besonders:

Eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre, Skifahrt in Js 7, Profilstunden in Js 5 und 6: MINT, SPRINT(= Sprache intensiv) und SPORT, Soziales Lernen in 5 und 6, MINT-freundliche Schule, Berufswahl-Siegel, Medienscouts-Schule, Sprachzertifikate (DELF, Cambridge), Unicef-Gütesiegel.

Gymnasium der Benediktiner

Homepage: gymn-benedictinum.de

Motto: dilatato corde humanitas exhibeatur – mit weitem Herzen Menschlichkeit vermitteln

Schulleiter: Heinz-J. Plugge

Schülerzahl: 659

Lehrer und Referendare: 56

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 14

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Termine: Anmeldung Samstag, 30. Januar 9 bis 12 Uhr, Montag/Dienstag, 1./2.Februar, 9 bis 12 Uhr und 14 bis– 18 Uhr; Beratungsnachmittag neue EF am 17.3.; Begrüßungsnachmittag für die neuen Fünfer am 11.6.

Betreuung und Verpflegung: Umfangreiches Angebot im AbteiForum (Mensa, Mittagsbetreuung, AGs). Hausaufgabenbetreuung durch Lehrer. Schulsozialarbeit, Schulseelsorge. Für die SII: LernAtelier.

Unterrichtsausfall: in der Sekundarstufe I wird in der Regel durch Fachunterricht ersetzt

Individuelle Förderung: Zielorientiert, fachbezogen und zeitnah in Hauptfächern; Projekt „Schüler helfen Schülern“. Teilnahme von begabten Schülern an Schülerakademien, Exzellenzförderung u.a. im künstlerisch-musischen Bereich.

Digitale Medien: Projektionsgeräte, WLAN, Online-Lernplattform (Cloud/Mail)

Projekte außerhalb des Unterrichts: Theatergruppe, Chöre, Bigband, Streichorchester in Kooperation mit der Kreismusikschule, Chorklassen, Bläserklassen, Fußball (DFB-Partnerschule), Schach, Roboter-AG, Schulsanitätsdienst, 3D-Druck, Sozialpraktikum, …

Schüleraustausch: Partnerschaften mit Schulen in Ungarn, England, Frankreich, Irland, USA, Tansania.

Was macht Ihre Schule besonders?

Breit angelegtes Bildungsangebot mit benediktinischem Profil