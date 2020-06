So profitieren Mescheder vom Corona-Konjunkturpaket

Meschede. Die große Koalition hat ein umfassendes Corona-Konjunkturpaket beschlossen. So werden die Maßnahmen in Meschede bewertet.

Zum beschlossenen Konjunkturpaket gehört unter anderem eine befristete Senkung der Umsatzsteuer und ein Familienbonus. Wird das den Konsum in Meschede ankurbeln?

Die gesenkte Umsatzsteuer soll auch den angeschlagenen Autohändlern helfen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Jochem Hunecke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Meschede, hält die Maßnahmen für sinnvoll. Gerade größere Anschaffungen und Projekte wie ein neues Auto, ein neues Dach oder eine neue Heizung würden nun vorgezogen. „Für Privatverbraucher bieten die drei Prozent weniger Umsatzsteuer einen Kaufanreiz, zumal die Reduzierung befristet ist“, erklärt er. Wer also die Leistungen eines Handwerkers in Anspruch nehmen möchte, sollte sich seiner Meinung nach entsprechend beeilen. Hunecke: „Das geht jetzt volle Rakete ab.“

Einzelhandel wartet ab

Profitiert auch der Einzelhandel von 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer? Bei größeren Anschaffungen wie einem Bett oder einem Laufband wahrscheinlich schon, aber wie sieht es bei Schuhen und Kleidung aus? „Das wird sich zeigen“, sagt Volker Stratmann, Geschäftsführer von Schuhhaus Stratmann in Meschede. Prinzipiell halte er die Maßnahmen für ein „gutes Zeichen“. Die Kauflaune der Mescheder sei jedoch auch in den vergangenen Wochen schon hoch gewesen. „Die Leute haben Lust auf kleine Geschäfte, da sind wir gerade im Vorteil.“ Corona- Hebammen im HSK fühlen sich im Stich gelassencorona- hebammen im hsk fühlen sich im stich gelassen

Wie wird die Kommune profitieren? Das sagt Bürgermeister Christoph Weber

Wie in vielen Kommunen zeichnet sich auch in Meschede ein spürbarer Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ab. „Wenn hier mit dem geplanten Konjunkturpaket gegengesteuert wird, ist das ein wichtiger Schritt, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier einerseits eine Stadt für die Bürgerinnen und Bürger gestalten; zum anderen aber auch mit unseren Aufträgen und Projekten die heimische Wirtschaft unterstützen“, erklärt Bürgermeister Christoph Weber. Er sagt weiter: „Nun gilt es, die Detailregelungen abzuwarten – erst dann können wir richtig einschätzen, wie viel Rückenwind es durch das Konjunkturpaket für die städtischen Finanzen geben wird.“

300 Euro-Familienbonus – ungerecht?

Um den Konsum anzukurbeln werden Familien einen Bonus von 300 Euro pro Kind erhalten. Landet das Geld in der Spardose oder in den heimischen Geschäften? „Einen Bonus für Familien finde ich im Prinzip gut, weil sie in den vergangenen Wochen viel durchgemacht haben“, sagt Gabriele Raulf, Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Meschede. Allerdings fehle ihr bei diesem Bonus der soziale Ausgleich. „Es ist ungerecht, dass Familien, die wenig haben, das gleiche erhalten wie Familien, die viel haben.“ Zumal die Not unterschiedlich ausgeprägt sei. „In vielen Familien ist das Geld durch Kurzarbeit knapp geworden“, erklärt Raulf.

Wirtschaft – Sicht der IHK

Stefan Severin, Pressesprecher der IHK, ist positiv gestimmt. „Was das Konjunkturpaket bewegen wird, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Aber dass es branchenübergreifend ist und nicht nur Teilaspekte abdeckt, finde ich sehr gut.“ Er sei froh, dass Aspekte wie Investmentreize für Unternehmen angepackt würden. Verluste könnten so mit den Gewinnen verrechnet werden. Auch, dass das Thema Ausbildung in den Betrieben mit bedacht würde, sei positiv zu bewerten. „Die Verringerung der Umsatzsteuer, Investitionen in den öffentlichen Bereichen – in diesem Paket steckt ganz ganz viel drin“, summiert er auf. Er will dennoch nicht direkt von einem Schub für die Wirtschaft sprechen. Eher von einer „guten Sache“. Es gebe gute Ansätze, die aber noch in Gesetzte festgelegt werden müssten. „Vieles muss geplant werden und wir müssen schauen, inwiefern die Umsetzung dann funktioniert. Welche Hindernisse oder welche Bürokratie am Ende vor uns liegen.“