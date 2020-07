So viel Geld bekommen die Schmallenberger Ganztagsschulen

Schmallenberg. Die Gesamtzuwendungen des Landes belaufen sich auf 95 Millionen Euro. Wie viel davon an die Schulen in Schmallenberg geht.

Für die verschiedenen Angebote des Ganztagsbetriebs erhalten die Schulträger im Regierungsbezirk Arnsberg in diesen Tagen Förderbescheide der Bezirksregierung. Im Schuljahr 2020/21 belaufen sich die Zuwendungen des Landes hier insgesamt auf rund 95 Millionen Euro. Gefördert werden Ganztagsangebote im Primarbereich und an den Schulen der Sekundarstufe I. Im Bereich der Primarstufe kommt ein Großteil der Fördergelder in Höhe von rund 83,4 Millionen Euro der Weiterentwicklung des Angebotes an 568 offenen Ganztagsschulen (OGS) zugute.

115.996 Euro Gesamtzuwendung

Für Schmallenberg mit zwei Offenen Ganztagsschulen und 82 OGS-Plätzen, wovon elf mit erweitertem Betreuungsbedarf bestehen, bedeutet dies eine Gesamtzuwendung von 138.496 Euro - darin enthalten die Zuwendung in Höhe von 115.996 Euro sowie die Betreuungspauschale in Höhe von 22.500 Euro. Die Förderung für Plätze mit erweitertem Betreuungsbedarf beträgt 25.542 Euro und ist in der Zuwendung enthalten.

Für weitere Betreuungsangebote an Schulen der Primarstufe vor und nach dem Unterricht stehen den Schulträgern darüber hinaus über 800.000 Euro aus den Förderprogrammen „Schule von Acht bis Eins“, „Dreizehn plus“ oder „Silentien“ zur Verfügung. Die Stadt Schmallenberg darf sich dabei über eine gesamte Zuwendung von 43.000 Euro freuen - 28.000 Euro durch „Acht bis Eins“ und 15.000 Euro durch „Dreizehn Plus“.

Programm „Geld oder Stelle“

Für die Angebote in der Sekundarstufe I hat das Land über das Programm „Geld oder Stelle“ für Ganztagsschulen und Schulen mit Halbtagsbetrieb zusätzlich rund 10,9 Millionen Euro bereitgestellt. Damit wird an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung gewährleistet.

Ebenso wird ein ergänzendes außerunterrichtliches Ganztags- und Betreuungsangebot ermöglicht. Die Schulen können eigenständig entscheiden, ob sie Lehrerstellen oder Geldmittel beantragen. Schmallenberg erhält in diesem Atemzug 64.980 Euro, davon gehen 5.800 Euro an Halbtagsschulen und 59.180 Euro an erweiterte Ganztagsschulen.