Wetter So wird das Wetter im Hochsauerland in der kommenden Woche

Meschede Schnee, Regen oder ganz viel Sonne? Oder von allem etwas? Experte Julian Pape weiß, wie das Wetter in der nächsten Woche wird.

Winterliches, meist aber trübes Wetter bestimmt die Verhältnisse im Sauerland in der kommenden Arbeitswoche. Das sagt Wetterexperte Julian Pape. Von Montag bis Mittwoch ziehen von Osten her immer wieder leichte Schneefälle über die Region hinweg. Besonders in den Orten nahe der hessischen Grenze könne es bis in die Täler einige Zentimeter Neuschnee geben. Im westlichen Sauerland komme dagegen deutlich weniger an.

Die Sonne setzt sich durch

Von Donnerstag an, voraussichtlich bis zum Samstag, soll die Niederschlagsneigung dann etwas zurück gehen. Nur selten könne es dann noch ein wenig schneien. „Die Sonne kann sich kurzzeitig durchsetzen, bleibt aber im Vergleich zu den Wolken im Nachteil“, sagt Julian Pape. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen am Tag nur noch in den tiefsten Lagen 1 oder 2 Grad plus.

Unbeständiger mit leichten Schneefällen

Ab dem kommenden Sonntag könne es dann wieder etwas unbeständiger mit leichten Schneefällen werden. Diese Lage soll laut Pape dann auch in der darauf folgendenWoche anhalten. „Insgesamt nehmen die Unsicherheiten aber zu, so dass etwa um die Monatsmitte auch eine Milderung mit Tauwetter selbst in Hochlagen durchaus möglich ist“, sagt er.

Weitere Informationen unter www.sauerland-wetter.de

