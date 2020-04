So wird das Wetter im HSK während der Oster-Tage

Der Frühling setzt sich in den kommenden Tagen mit Macht fort. Ausgerechnet zu Ostern erlebt er aber dann doch eine Schwächephase und es muss mit mehr Wolken und einigen kräftigen Regenschauern gerechnet werden.

Das Wetter für das Ruhrtal

In keiner anderen Jahreszeit erlebt man so große Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperaturen wie im Übergang zwischen Spätwinter und Frühling. So ist die eigentliche Luftmasse noch kalt und kann in sternenklaren Nächten deutliche Fröste verursachen. Auf der anderen Seite hat die Sonne bereits viel Kraft und kann die Temperaturen am Tag schnell in die Höhe treiben. So hat es zuletzt teils noch Frost in den Morgenstunden gegeben, nachmittags war es dagegen bereits frühsommerlich warm.

Ein wichtiges Kriterium bei dieser Wetterlage ist die sehr trockene Luft, welche die großen Temperaturunterschiede erst ermöglicht. Auch in den kommenden Tagen wird es daher am Morgen teils noch leichten Bodenfrost geben, vor allem in einigen Tallagen. Nachmittags wird die 20°C-Marke dagegen verbreitet überschritten, an den Ufern der Ruhr ist sogar der erste Sommertag mit mehr als 25°C nicht weit entfernt. Dazu scheint die Sonne von einem meist nur durch einige wenige Quellwolken geschmückten Himmel.

Ganz vereinzelt kann es nachmittags zu einigen kurzen Schauern kommen, erst zum Ostersonntag werden diese häufiger auftreten und die Temperaturen kühlen sich geringfügig ab. Bereits am Montag kommt die Sonne aber zurück, nachts häufiger wieder frostig.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Nach den überaus regenreichen Wochen im Februar und in der ersten Märzhälfte konnte man schon meinen, dass uns das Thema Trockenheit für dieses Jahr erspart bleiben wird. Pustekuchen, denn seit dem 14. März hat es zwischen Eslohe und Schmallenberg kaum noch geregnet und so ist vor allem der Oberboden wieder sehr trocken. An der Mess-Station in Reiste waren es 3,8 Liter, in Grafschaft lediglich 1,8 Liter auf jeden Quadratmeter. So kommt auch die Natur trotz der milden Temperaturen nicht so richtig in Fahrt, dazu braucht es ausreichend Feuchtigkeit, welche bisher aber nicht zur Verfügung stand.

Bis einschließlich zum Karsamstag bleibt die Aussicht auf Regenschauer sehr dürftig. Zwar bilden sich jeweils an den Nachmittagen einige größere Quellwolken und die Schauerwahrscheinlichkeit steigt geringfügig an. Die meisten Orte werden aber auch in den nächsten drei Tagen trocken bleiben, dazu ist es mit rund 18°C in höheren Lagen und knapp über 20°C im Lennetal sehr warm für diese Jahreszeit.

An den Ostertagen wird es dann überall mal nass werden, teils in Form einiger Gewitter. Ob es für flächendeckenden Regen reicht, welcher der Natur guttun würde, ist aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen sind zunächst noch warm, zum Ostermontag gehen sie aber deutlich zurück.

Trend für die nächste Woche

Das nächste Frühlingshoch bringt sich bereits wieder in Stellung. Nach einem Ostermontag, welcher noch für einzelne Schauer gut ist, bringen der Dienstag und Mittwoch bereits wieder deutlich mehr Sonnenschein. Dabei sind die Nachttemperaturen zunächst noch sehr frisch, vor allem rund um Eslohe kann es auch wieder für leichten Frost reichen. Die Tageswerte steigen aber schnell wieder auf frühsommerliche Werte an. So sind zur Wochenmitte verbreitet wieder mehr als 20°C möglich, vereinzelt kann erneut die 25°C-Marke angetastet werden.

Mehr unter: www.wetter-sauerland.de