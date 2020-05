So wird das Wetter über Pfingsten im Hochsauerlandkreis

Nach einem freundlichen Himmelfahrtstag sieht es auch für das kommende Pfingstwochenende nach ruhigem und oft auch sonnigem Wetter aus. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen Bereich, die Nächte bleiben aber sehr frisch.

Das Wetter für das Ruhrtal

Bisher hat es in diesem Mai noch kein einziges Gewitter gegeben – eher ungewöhnlich für einen Monat in der Sommersaison. Zum Vergleich: Im sehr warmen Mai 2018 konnten wir im Sauerland sechs Tage mit verbreiteten und teils auch kräftigen Gewitterschauern aufzeichnen. Der Grund hierfür ist die fast durchweg vorherrschende Windrichtung Nord bis Ost, welche in der Regel so trocken ist, dass sich nur wenige größere Quellwolken bilden können.

Somit bleiben dann auch Schauer und Gewitter sehr rar. Und diese Konstellation wird es auch bis über das Pfingstwochenende hinaus und damit auch in den Juni hinein begleiten. So zieht in der Nacht zum Donnerstag eine schwache Kaltfront über das Ruhrtal hinweg. Sie bringt nur ganz vereinzelt einige Regentropfen, vor allem in höheren Luftschichten wird es aber erneut kälter.

So setzt sich die Sonne zügig wieder durch, sommerliche Temperaturen dürfen wir aber in den kommenden Tagen trotzdem nicht erwarten. In den tiefsten Lagen zwischen Meschede und Freienohl stellt die 20°C-Marke eigentlich täglich das Maß der Dinge dar. In höheren Lagen sind es dagegen eher 16 oder 17°C.

Die Nächte bleiben sehr frisch, teils geht es sogar bis nahe zum Gefrierpunkt zurück und am Boden muss weiterhin mit Frost gerechnet werden.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

In immer mehr Orten öffnen rund um die Pfingstfeiertage wieder die Freibäder. Richtiges Freibadwetter erwartet uns im Schmallenberger Sauerland trotz vieler Sonnenstunden aber meist nicht. Bei Temperaturen, die auch an den Nachmittagen meist knapp unter der 20°C-Marke liegen, haben wir es eher mit idealem Wander- und Radfahrwetter zu tun.

In den Frühstunden und an Vormittagen besteht zudem weiterhin Jackenpflicht, denn gerade rund um Lenne und Wenne kühlt es doch sehr stark ab. Meist pendeln die Frühwerte am Freitag, Samstag und Sonntag nur zwischen 2 und 4°C, direkt über dem Erdboden muss auch weiterhin mit einem Minus vor der Temperatur gerechnet werden. Am Tag verwöhnt uns dann aber erneut die Sonne, welche am Vormittag meist ohne große Begleitung von Wolken scheint. Nachmittags bilden sich dann zwar einige Quellwolken, Regenschauer sind aber bis zum Pfingstmontag die absolute Ausnahme.

Wenn überhaupt dann kann es mal entlang des Rothaarkammes für einige Tropfen reichen. Dazu weht ein Wind, der meist aus Norden oder Osten kommt, in den Nächten regelmäßig einschläft und am Tag dann etwas auflebt. Dazu führt er bis auf Weiteres so trockene Luft heran, dass die Pflanzen wieder zunehmend in Stress geraten und die Waldbrandgefahr zudem wieder deutlich ansteigt.

Trend für die nächste Woche

Der Juni beginnt aus aktueller Sicht mit Achterbahnwetter. So deutet sich an, dass die Temperaturen nach den Pfingstfeiertagen zunächst deutlich ansteigen und in unseren Tälern durchaus 25°C erreichen können. Etwa zur Mitte der neuen Woche wird die Luft dann aber deutlich feuchter und es können sich einige Schauer und Gewitter bilden.

Für das nachfolgende Wochenende könnte sich dann aus Norden ein Kaltlufteinbruch auf den Weg ins Sauerland machen. Ob damit aber auch endlich Regen verbunden ist bleibt noch abzuwarten.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.