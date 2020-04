Solidarität in Corona-Zeiten: Hilfe für ein Café in Meschede

In schwierigen Zeiten, wie sie die Mescheder Geschäftsleute im Moment erleben müssen, zeigt sich doch hin und wieder ein Lichtblick. Solidarität unter Kollegen erlebt gerade die Konditorei Frings in der Mescheder Fußgängerzone.

Elisabeth Frings zeigt hier aus dem Archivbild Leckereien aus der Konditorei, diese auf dem Foto waren noch für Weihnachten. Jetzt waren bereits Waren für Ostern produziert worden. Foto: Ute Tolksdorf

Nachdem auch das Café Frings coronabedingt geschlossen worden war, sah sich Elisabeth Frings vor all den Leckereien, die bereits für das Osterfest hergestellt worden waren. „Torten und Pralinen sind eben nicht lebensnotwendig. Da hier in der Innenstadt jetzt gerade wirklich gar nichts los ist, machte es für uns keinen Sinn, das Geschäft geöffnet zu lassen, da ja auch der gesamte Café-Betrieb weggefallen ist“, sagt Elisabeth Frings. „Ich habe mich unglaublich gefreut, als ich dann einen Anruf aus der Bäckerei Polle bekam.“

Brunhilde Polle war auf den Aushang im Schaufenster der Konditorei aufmerksam geworden. „Wenn man sowas sieht, macht man sich ja doch so seine Gedanken. Wie schnell kann einem das selbst auch passieren, dass man in die Situation kommt. Ich habe dann nur gedacht, da kann ich vielleicht helfen.“ Gesagt - getan. Sie rief bei Elisabeth Frings an und bot ihr an, die Osterleckereien im eigenen Geschäft zu verkaufen. „Wir wollen daran selbst nichts verdienen, aber man kennt sich doch und versucht einander zu helfen.“

Schon hergestellt für Ostern

Elisabeth Frings hat dann auch nicht lange überlegt und die bereits fertig verpackten Plätzchen, Pralinen und Ostereier sowie Teespezialitäten zu Polle gebracht, wo die Kundschaft sie jetzt trotz der Schließung erwerben kann. „Ich bin so froh, dass ich meine Kunden auf diese Weise weiterhin bedienen kann. Es ist schon toll, dass Pollen so hilfsbereit sind“, sagt Elisabeth Frings. „Die ganze Ware war ja schon hergestellt, und sie wird ja nicht besser, wenn sie auf unbestimmte Zeit in unserer Auslage liegt. Letztlich hätten wir vieles davon wegwerfen müssen.“

Da das Verhältnis zwischen den Mescheder Bäckereien gut und die Hilfsbereitschaft untereinander groß ist, war es auch kein Problem für Elisabeth Frings, die Bäckerei Kremer in Olpe anzusprechen, ob nicht auch da eine Möglichkeit besteht, die österlichen Naschereien anzubieten. Auch hier erklärte sich Alexandra Kremer gerne bereit, für die Kollegin aus Meschede Pralinen und Ostereier mit in die eigene Theke zu legen und zu verkaufen.

Pralinen in Gläsern

„Auch wenn die Leute jetzt in der Krise das Geld lieber zusammenhalten und Produkte dieser Art bei uns eigentlich gar nicht zum Sortiment gehören, hoffen wir doch, wenigstens ein bisschen von den guten Sachen verkaufen zu können. Elisabeth Frings hat uns die Pralinen fertig in Gläsern gebracht, sodass das kein Problem für uns ist. Außerdem hilft man da doch gerne“, so Alexandra Kremer.

Pralineneier aus dem Hause Frings gibt es also während der Coronazeit auch in Olpe. „Ich bin den Kollegen sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung. So etwas ist nicht selbstverständlich, und daher freut es mich umso mehr“, sagt Elisabeth Frings. „Wir hoffen natürlich, bald wieder persönlich für unsere Kunden da sein zu können, aber im Moment muss es eben so gehen.“