Sonnenschein im HSK: Gibt es im April einen neuen Rekord?

Wird dieser April noch den Monatsrekord in Sachen Sonnenschein brechen? Bei weiterhin sonnigen Aussichten ist dies durchaus möglich, kräftige Niederschläge bleiben dagegen bis in die nächste Woche hinein ein Wunschtraum.

Das Wetter für das Ruhrtal

Immerhin: Mit rund 8 Litern Niederschlag und rund 20 Litern am Fort Fun-Freizeitpark hat es am vergangenen Samstag rund um das Ruhrtal im Gegensatz zu anderen Teilen des Sauerlandes mal kräftig geregnet. So hat die Natur einen richtigen Schub bekommen, auch in höheren Lagen sind die Bäume jetzt grün und die hohe Waldbrandgefahr wurde zumindest ein wenig gelindert.

Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch bei uns weiterhin deutlich zu trocken und bis auf Weiteres wird auch kein neuer Regen nachkommen. So zeigt sich der Himmel wie bereits an den vergangenen drei Tagen wolkenlos. Der östliche Wind lässt aber spürbar nach und so fühlen sich die Höchstwerte von rund 18°C in den etwas höheren Lagen und bereits wieder bis zu 22°C an der Ruhr durchaus frühsommerlich an.

Am Freitag ändert sich an den Temperaturen nur wenig, es ziehen aber einige Wolkenfelder durch, welche die Sonne zumindest zeitweise verdecken können. Regenschauer werden diese Wolken aber nicht bringen. Und auch für das Wochenende ist weiterhin trockenes Wetter in Aussicht. So schmücken an beiden Tagen einige Schönwetterwolken den Himmel über Meschede und Bestwig. Die Sonne zeigt sich aber weiterhin für rund 10 Stunden pro Tag und überall bleibt es trocken.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Der Sonnenscheinrekord für einen April liegt im Sauerland bei rund 290 Stunden, für einen Monat im Allgemeinen bei etwa 330 Stunden. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir bereits 220 Stunden erreicht und für die kommenden vier Tage sind weitere rund 40 Stunden in Aussicht. Damit könnte der Aprilrekord aus dem Jahr 2007 durchaus erreicht werden.

Aus diesem Monat stammt auch der Negativrekord in Sachen Niederschlägen, denn damals kamen bei uns verbreitet nur 1-2 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Im Moment stehen wir in Grafschaft bei 5, in Reiste bei 4 Liter pro Quadratmeter, bedingt vor allem durch den kräftigen Regenschauer vom vergangenen Samstag. Auf einen wolkenlosen Donnerstag mit nachlassendem Wind erwarten wir am Freitag eine kleine Wetteränderung in Form von etwas dichteren Wolkenfeldern. Diese verdecken die Sonne zeitweise, lassen sie aber auch zeitweise durch und vor allem bringen sie weiterhin keinen Niederschlag.

Die Temperaturen erreichen dabei entlang von Lenne und Wenne weiterhin um 20°C. An der Hunau und zwischen Schanze und dem Rhein-Weser-Turm ist etwa bei 16 bis 18°C Schluss. Zum Wochenende gehen die Tagestemperaturen ein wenig zurück, denn der Wind dreht auf Nord. Damit ziehen weiterhin einige Wolkenfelder durch, sie bringen aber nur in Ausnahmefällen mal einige wenige Tropfen.

Trend für die nächste Woche

Kommt der Wetterwechsel oder kommt er nicht ? Noch sind die Modelle sehr unsicher, ob wir in der kommenden Woche in eine wechselhaftere Lage kommen, welche auch mal für etwas mehr Regen sorgen würde. Bis einschließlich zum Montag bleibt es auf jeden Fall trocken, dann könnten sich Niederschlagsgebiete vom Atlantik auch in Richtung Sauerland bewegen. Insgesamt bleibt hoher Luftdruck aber weiterhin sehr mächtig und so ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass das Regendefizit der letzten Wochen sobald wieder aufholen können.

