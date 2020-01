Heringhausen/Meschede. Die Städtis aus Meschede hatten zur Stufenfete nach Heringhausen eingeladen. So war die spanisch-mexikanische Party.

Spanisch-mexikanische Party „El Fuego“ ein Erfolg

Knapp 1000 Gäste konnte der Abiturjahrgang 2020 der Städtis in der St.-Jakobus-Schützenhalle in Heringhausen begrüßen. Bereits um 22 Uhr, zwei Stunden nach Einlassbeginn, war die Halle gut gefüllt und auch die Stimmung war klasse.

DJs Benity und Blacksmith

Die DJs Benity und Blacksmith sorgten den ganzen Abend über mit starken Bässen und fantastischer Partymusik für eine bombastische Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Um 23 Uhr öffnete dann eine eigene Tequilabar, der besondere Höhepunkt der Abiparty, mit dem spanisch-mexikanischem Motto.

Fantastische Stimmung

Erst um drei Uhr ging die „El Fuego“-Party zu Ende und auch die letzten knapp 400 Gäste traten ihren Heimweg an. Die Veranstalter waren mit dem Verlauf der Party sehr zufrieden und von der fantastischen Stimmung begeistert. „Wir freuen uns sehr, dass die DJs und das Motto unserer Abiparty so gut angenommen wurden!“, so Chiara Mikitta, vom Veranstaltungsteam.

