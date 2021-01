Sparkassen-Vorstand: Sorge um Schmallenberger Eventbranche

Schmallenberg Peter Vogt, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mitten im Sauerland, über Corona, Einzelhändler und Licht am Ende des Tunnels.

Peter Vogt, Schmallenberger Vorstandsmitglied der Sparkasse Mitten im Sauerland, ist optimistisch, dass die Schmallenberger Wirtschaft nach dem jüngsten Lockdown schnell wieder durchstarten wird. Sorgen macht ihm die Eventbranche.

Insgesamt stelle sich die Schmallenberger Wirtschaft sehr heterogen dar, betont der Bankenchef: „Es gibt Unternehmen, die sind sehr hart getroffen, und es gibt welche, die wenig bis gar nicht betroffen sind.“ Auch die jüngste SUZ- Umfrage habe das bestätigt. Vogt nennt den Vorteil der Schmallenberger Wirtschaft: „Wir haben hier eine sehr intakte mittelständische Struktur. Es gibt keinen Großkonzern, von dem alle anderen abhängig sind. Unser Mittelstand ist der Stabilitätsanker, das zeigt sich auch in dieser schwierigen Situation.“

Sorgen um Eventbranche

Sorge bereitet ihm vor allem die Eventbranche. „Auch der Einzelhandel und die Gastronomie sind hart getroffen. Aber dort konnte man ja wenigstens zeitweise arbeiten. In der Eventbranche lief gar nichts.“ Eine Insolvenzwelle über verschiedene Branchen und Unternehmen sieht er allerdings ganz klar nicht. „Ich fürchte auch, dass nicht alle Unternehmen diese schwere Zeit überstehen werden. Aber eine Welle? Die gibt es in Schmallenberg sicher nicht.“

Vogt ist auch überzeugt, dass der „kreative und breit gefächerte“ Schmallenberger Einzelhandel den zweiten Lockdown überstehen wird. „Die Unternehmen haben bereits im Frühjahr die verschiedensten Ideen entwickelt, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Das reicht von WhatsApp-Angeboten, über Online-Angebote bis zur Lieferung nach Hause.“ Man müsse jetzt sehen, was die staatlichen Unterstützungspakete auffangen. „Die Rede ist von 75 Prozent des Umsatzes. Wir müssen aber abwarten, was beim Händler wirklich ankommt.“

Licht am Ende des Tunnels

Vogt ist optimistisch, dass die meisten Schmallenberger Unternehmen diese Krise meistern werden. „Ich denke, dass die Impfungen Licht ans Ende des Tunnels bringen, auch wenn wir zurzeit noch mitten im Dunkel sind.“ Vogt blickt daher hoffnungsvoll auf 2021. „Wir haben in Schmallenberg einen guten Mittelstand, eine tolle touristische Infrastruktur. Das wird sich auszahlen. Wir haben das ja in den letzten Wochen und Monaten erlebt: Die Menschen wollen raus, sie wollen sich wieder etwas gönnen. Sobald sie dürfen, werden sie auch wieder konsumieren und davon wird Schmallenberg mit seinen Angeboten profitieren.“