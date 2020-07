Spaß mit Funny Fuchs und Ramon am Stadt-Strand in Meschede: Kinder und Jugendliche sind willkommen.

Meschede. Am Stadt-Strand in der Mescheder Innenstadt geben sich am Freitag, 24. Juli, Funny Fuchs und der verrückte Mexikaner Ramon die Ehre. Kinder und Jugendliche haben dann von 10 bis 13 Uhr am Von-Stephan-Platz die Möglichkeit, Fotos mit Funny zu machen oder mit Ramon jonglieren zu üben.

Auch Ballonknoten und kleine Spiele werden angeboten. Am Stadt-Strand kann aufgrund der aktuellen Lage in diesem Jahr nur ein eingeschränktes Programm unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen stattfinden. Darauf weist die Stadt Meschede hin.