SPD-Politiker Wiese wird von Schützenfest-Posting einholt

Meschede. In der Corona-Krise sollten die Menschen daheim bleiben. Dann könnten sie Schützenfeste feiern, so Dirk Wiese (SPD). Nur eine Fehleinschätzung?

Den SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese holt ein Facebook-Posting ein, das er Ende März zu Beginn der Corona-Krise abgesetzt hatte. „Wer in diesem Sommer Schützenfeste feiern will, muss jetzt zuhause bleiben“, hatte der Politiker aus dem Hochsauerlandkreis geschrieben und damit versucht einen Anreiz zu setzen, damit möglichst wenige Menschen draußen unterwegs sind.

Nicht absehbar?

Jedoch: War es zu diesem Zeitpunkt nicht schon klar, dass für lange Zeit keine Veranstaltungen mit vielen Menschen mehr stattfinden können? Wir wollten von Dirk Wiese wissen, ob nicht zuletzt mit dem Wissen als Bundestagsabgeordneter absehbar war, dass annähernd keine normale Schützen-Saison stattfinden wird. „Schließen Sie es aus, dass Menschen enttäuscht sein könnten, wenn Sie hier durch einen vermeintlich Anreiz motiviert worden sind daheim zu bleiben, und am Ende feststellen, dass Ihnen etwas vorgemacht wurde?“, lautete eine unserer Fragen.

„Corona ist für uns alle ein nie dagewesener Ausnahmezustand, im Grunde die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Da verbietet sich für mich kurzsichtiger Populismus“, entgegnete Wiese. „Alle fahren auf Sicht und es gibt keine Experten, die im März sagen konnten, was im Juni passiert. Hoffnungen und Ziele müssen aber erlaubt sein.“

2021 doppelt feiern

Er sei seit seiner Jugend leidenschaftlicher und engagierter Schützenbruder bei der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in Brilon. „Dieses Fest und die damit verbundene Freude der Menschen vor Ort liegen mir ganz besonders am Herzen. Die lokalen Vereinsstrukturen sind für die sozialen Bindungen und den darauf basierenden starken Zusammenhalt so wichtig, dass ich an diesem Tag keine weitere negative Prognose, sondern meine ehrliche emotionale Hoffnung mit den Menschen teilen wollte. 2021 werden wir alle gemeinsam im Sauerland doppelt feiern und die Schützenfestsaison von 2020 gerne nachholen“, so seine jetzige Einschätzung.