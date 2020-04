Spektakulärer Unfall: Auto stürzt in Wennemen in die Tiefe

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in ein Wohngebiet in Wennemen gerufen worden. Dort war ein Auto in die Tiefe gestürzt.

Gas und Bremse verwechselt

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr am Bockumer Weg. An einem höher gelegenen Haus wollte ein 75 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf aus der Garage fahren:

Etwa zwei Meter stürzte das Fahrzeug in Wennemen in die Tiefe. Eine darunter liegende Garage schützte es noch davor, weiter abzustürzen. Foto: Jürgen Kortmann

Dabei verwechselte er nach ersten Erkenntnissen Gas und Bremse - und fuhr ungebremst geradeaus. Er überfuhr dabei eine Steinkante und durchbrach ein Metallgeländer, das eigentlich schützen sollte. Sein Wagen stürzte etwa zwei Meter in die Tiefe und blieb auf dem Dach liegen.

Zunächst hieß es, der Autofahrer sei bei dem Unfall eingeklemmt worden. Tatsächlich war er beim Eintreffen der Rettungskräfte schon aus seinem Fahrzeug heraus, weil ihm Nachbarn geholfen hatten. Der 75-Jährige kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Wennemen und Freienohl, Wehrleiter Robert Hillebrand, der Rettungsdienst und die Polizei aus Meschede waren vor Ort. Die Bergung des Fahrzeuges wird wegen der Enge der Wohnstraße schwierig: Dafür muss ein Kran eingesetzt werden.