Städtische Realschule Meschede stoppt Trinkpäckchen-Verkauf

Im Kiosk der Städtischen Realschule gibt es keine Durstlöscher-Trinkpäckchen mehr, weil der Müll auf dem gesamten Schulgelände landete. Die Schüler stellten auf Mehrweg-Flaschen mit Pfand um. Ein Erfolg der aktuellen Abschlussklassen, die sich seit Dezember im Erdkunde-Unterricht mit dem Thema Umweltschutz und Klimawandel beschäftigen.

Dieser Delfin voll Müll soll wachrütteln: Er hängt im Foyer der Städtischen Realschule in Meschede. Foto: Ilka Trudewind

Im Unterricht entwickelte der Abschlussjahrgang mit Lehrerin Sabina Almeida viele kleine Projekte, die direkt vor Ort helfen sollen. „Unsere Klasse war zweigeteilt. Die einen meinten, dass 20 Leute auf diesem großen Planeten nichts ausrichten können. Den anderen lag das Thema schon vorher am Herzen“, erzählt Elanur Göksun (17). „Aber mit der Zeit haben alle an den Projekten mitgearbeitet und waren voll dabei“, sagt ihre Klassenkameradin Hannah Funke (16). Am Ende seien alle überzeugt gewesen und es kamen immer neue Ideen dazu.

Einige Schüler beschäftigten sich zum Beispiel mit dem Thema Müll. Allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So bastelte eine Gruppe einen Delfin aus einem Drahtgestell und füllte den Körper mit Müll, den sie auf dem Schulgelände fand. Der Meeres-Müll-Säuger hängt nun wie ein Mahnmal von der Decke im Schulfoyer.

Andere Schüler recherchierten, dass allein die Mensa am Schulzentrum pro Woche 1500 Papiertüten ausgibt. „Das ist viel zu viel und unnötig“, findet Eleni Schweitzer (16). „Wenn ich dort eine Käse-Laugen-Stange kaufe, brauche ich doch keine Tüte.“ Die lande doch eh sofort im Mülleimer. „Oder auf dem Schulhof“, ergänzt Julian Balzer (16). Die Gruppe versucht nun etwas daran zu ändern. Eine Idee wäre, dass der Caterer Geld für die Tüten verlangt, eine andere, dass die Schüler von sich aus immer sagen: „Bitte ohne Tüte“. Die Gespräche laufen noch.

Im Kleinen etwas erreichen

Dieses eindrucksvolle Bild malte eine Schülerin aus dem Abschlussjahrgang der Schule. Es ist die zweite Version. Als sie gerade mit der ersten fertig war, zerriss ihre kleine Schwester das aufwändige Kunstwerk. So musste sich die Schülerin erneut ans Werk machen. Foto: Ilka Trudewind

„Wir möchten versuchen, hier im Kleinen etwas zu tun“, sagt Lara Batista Correia (17). Auch das Thema Vorbild sei den Zehntklässlern bewusst. „Wir sind die Großen, die Jüngeren schauen zu uns auf“, erklärt Aylin Alpaslan (16). Wenn also ein Zehner aus einer schicken Glasflasche trinkt oder seinen Kaffee in der Mensa in einen Thermobecher füllen lässt, könne allein das schon etwas bewirken, sind sich die Schüler sicher. Elanur Göksun: „Einer macht es vor, der nächste macht’s nach. So können wir etwas verändern.“

Aktuell befinden sich die Schüler in der so genannten Experimentierphase. Jeder Schüler suchte etwas, das er im Alltag verändern kann. Julian Balzer und Aylin Alpaslan achten beispielsweise nun immer darauf, die Heizung auszuschalten, wenn sie lüften. Elanur Göksu testet ein selbst gemachtes Deo aus Kokosöl, Natron und Aloe vera. „Bisher bin ich damit sehr zufrieden, es funktioniert gut.“ Eleni Schweitzer testet Fahrgemeinschaften und Lara Batista Correia versucht ihre Ernährung auf Bio-Produkte umzustellen. Die Schüler führen darüber ein Tagebuch und stellen die Ergebnisse später vor. Lehrerin Sabina Almeida ist stolz auf ihre Zehner, anders ließe sich das nicht beschreiben: „Sie verlassen bald die Schule, und dennoch möchten sie etwas bewirken, dass auch nach ihrer Schulzeit Bestand hat.“

Weitere Projekte