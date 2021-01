Die Bauarbeiten am Kaiser-Otto-Platz in Meschede haben begonnen. Zum Start haben die Bagger Teile der Aufbauten und des Brunnens entfernt.

Start der Bauarbeiten am Kaiser-Otto Platz in Meschede

Meschede Am Kaiser-Otto-Platz haben die Umbauarbeiten begonnen. Die Baustelle wird die Mescheder lange begleiten. Anwohner zahlen dafür nichts.

Direkt mit dem Ende des Mescheder Wochenmarktes haben am Freitag die ersten Arbeiten auf dem Kaiser-Otto-Platz stattgefunden. Insgesamt investiert die Stadt an dieser Stelle in den nächsten Monaten mehr als 900.000 Euro.

Durch den Umbau soll der Platz optisch aufgewertet werden. Die Umbauarbeiten sollen sich allein im ersten Bauabschnitt bis in den November ziehen. Die Finanzierung erfolgt komplett über Fördergelder. Anders als in der Ruhrstraße werden die Anwohner daher hier nicht zur Kasse gebeten.

Geplant sind später auch Wasserspiele, neue Baumpflanzungen und Sitzmöglichkeiten (wir berichteten im Detail). Erstmal geht es jetzt, mit dem Abbau der Aufbauten darum, Bewegungsraum für die Baustellenfahrzeuge zu schaffen. Der Wochenmarkt soll nämlich trotz der Umbauten die ganze Zeit weiter neben der Kirche stattfinden.