Stellenabbau bei Tital in Bestwig: Geschäftsführung schafft Fakten

Bestwig Das Unternehmen Tital in Bestwig hat seinen angekündigten Stellenabbau in die Tat umgesetzt. Die Stimmung im Unternehmen ist gedrückt.

Der Luftfahrtspezialist Tital aus Bestwig hat in der vergangenen Woche seine angekündigten Kündigungen ausgesprochen. Wie die Betriebsratsvorsitzende Birgit Stach gegenüber unserer Zeitung bestätigte, sind 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Das ist ein Viertel der Gesamtbelegschaft. Die vergangenen Monate seien die schwierigsten in ihrer 15-jährigen-Betriebsrats-Zeit gewesen, sagt sie.

Gekündigt worden ist den Mitarbeitern zum 1. Februar. Allerdings müsse bis dahin niemand von ihnen mehr den schweren Gang ins Unternehmen antreten. Wer seine Kündigung erhalten habe, sei freigestellt, sagt Stach. „Alles andere wäre angesichts der Situation auch unverantwortlich.“ Die Stimmung im Betrieb sei entsprechend gedrückt, auch wenn seit Juni klar gewesen sei, dass ein solcher Schritt bevorstehe.

Damals hatte Tital angekündigt, 210 Stellen abbauen zu wollen. Die Zahl war zuletzt schon nicht mehr aktuell, weil ein Teil der Mitarbeiter das Unternehmen bereits von sich aus verlassen hatte oder Zeitverträge ausgelaufen waren. Wenn man nun die Kündigung Schwarz auf Weiß vor sich habe, sei das trotz sechsmonatigen Vorlaufs schmerzhaft, sagt Stach. Zumal der ein oder andere bis zum Schluss gehofft habe, möglicherweise doch nicht zu den Betroffenen zu gehören. Auf der anderen Seite habe der Schrecken nun endlich ein Ende, denn die letzte Zeit im Unternehmen sei für alle sehr belastend gewesen.

Ein schwieriger Prozess

Stach sprach von einem langen und schwierigen Prozess, in dem es der Arbeitgeber nicht unbedingt leicht gemacht habe. Zuletzt habe man sich dann aber doch unter Beteiligung der IG Metall auf einen Interessensausgleich und einen Sozialplan sowie die Gründung einer Transfergesellschaft einigen können. Allerdings sei dafür die Anrufung einer Einigungsstelle erforderlich gewesen.

Carmen Schwarz, Erste Bevollmächtige der IG Metall in Arnsberg, hatte das Unternehmen Tital zuletzt im November für seinen Zeitplan kritisiert. Im Mai war bei Tital mit Kurzarbeit begonnen worden, fünf Wochen später habe es dann die Ankündigung des Stellenabbaus gegeben, der nach ersten Plänen schon im August hätte vollzogen werden sollen.

„Die Bundesregierung hat die Kurzarbeiterregelungen ja nicht umsonst dafür geschaffen, um den Arbeitgebern finanziell unter die Arme zu greifen und so die Beschäftigung zu sichern. Diese Zeitspanne bei Tital reicht doch nicht. Wie will man denn da behaupten, man habe alles versucht, um 210 Leute nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken?“, so Schwarz damals.

Keine Betriebsversammlung wegen Corona

Auf eine erneute Betriebsversammlung hatte der Betriebsrat in der vergangenen Woche wegen der Corona-Krise verzichtet. Dennoch, so sagt Stach, habe es selbstverständlich einzelnen persönlichen Kontakt zu Betroffenen gegeben. „Viele von ihnen stehen nun vor einer schwierigen Situation“, weiß Stach, denn die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei in der Branche alles andere als rosig. Ebenso wie die Unternehmensführung, bestätigt auch sie, dass die Aufträge in der vergangenen Zeit deutlich zurückgegangen seien.

Das Unternehmen hatte den nötigen Stellenabbau im Juni mit Umsatzeinbrüchen in Folge von Corona begründet, weil die Flugzeuge der Airlines beim Lockdown am Boden bleiben mussten und keine neuen Flugzeuge bestellt wurden. Als Folge seien Aufträge storniert worden. „Es geht ums Überleben“, hatte Vertriebsleiter Thomas Stephan, damals betont. Kurzarbeit allein reiche zur Lösung nicht aus.

