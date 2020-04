Stimmen Sie ab: 5G im HSK - Können Sie schneller surfen?

Meschede. Vodafone hat das reichweitenstarke 5G-Netz in mehreren Städten im Hochsauerlandkreis aktiviert. Merken Sie einen Unterschied?

Gut zehn Monate nach der Versteigerung der Funkfrequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration in Deutschland hat Vodafone nun auch den 5G-Ausbau in der Fläche gestartet. Dabei wurden 5G-Anlagen im ländlichen Raum unter anderem im Sauerland in Betrieb genommen. Der Startschuss fiel am Mittwoch in Meschede-Berge gemeinsam mit dem Technologie-Partner Ericsson.

Bislang war LTE (4G) dort teilweise noch gar nicht oder nur mit wenigen Megabit pro Sekunde verfügbar. Zuhause konnten viele Anwohner mit langsamen DSL-Leitungen nur im Schneckentempo surfen. Das ist jetzt anders. Zeitgleich hat Vodafone das reichweitenstarke 5G-Netz im Hochsauerlandkreis auch in Brilon, Olsberg, Bad Wünnenberg und Bad Fredeburg aktiviert.

Vodafone verwendet für die 5G-Versorgung auf dem Land den Frequenzbereich von 700 MHz. Damit lassen sich größere Flächen versorgen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem sind sie in Gebäuden besser zu empfangen. (meß/dpa)