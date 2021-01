Tagestouristen: Verständnis für Sehnsucht nach dem Sauerland

Schmallenberg Verkehrschaos und Wildpinkler - warum eine einseitige Kritik an den Tagesgästen im Sauerland trotzdem zu kurz greift. Ein Kommentar.

Müllberge, Urinlachen und kaputt gefahrene Ackerflächen - welche Belastungen die letzten Tage für die Anwohner und die Ordnungshüter der heimischen Skigebiete wie in Schmallenberg und vor allem im benachbarten Winterberg bedeutet haben und dass teils inakzeptable Zustände geherrscht haben und erst langsam wieder Ordnung einkehrt, darüber muss man nicht diskutieren. Trotzdem greift die allgemeine, teils erschreckend entwürdigende Kritik, die sich fast nur auf die Tagestouristen konzentriert, deutlich zu kurz und lässt wichtige Aspekte unter den Tisch fallen.





Allen Tagestouristen aus dem Ruhrgebiet pauschal simplen Egoismus und Rücksichtslosigkeit zu unterstellen, wie es zuletzt etwa der Comedian Oliver Pocher aus seiner großzügig dimensionierten Villa am Kölner Stadtrand heraus formuliert hat, ist nicht geeignet, um die Situation ausreichend zu bewerten und aufzuarbeiten. Die Besucher gar moralinsauer als Pandemietreiber zu brandmarken, um daraus für sich selbst Aufmerksamkeit zu generieren, wie es sein Kollege Jan Böhmermann getan hat, schon gar nicht.

Viele Touristen werden einen Besuch in der Region in erster Linie als Chance wahrgenommen haben, um der Beengtheit der eigenen Wohnung mit einem Besuch im Schnee und in der Natur zumindest zeitweise zu entkommen. Vielleicht auch, um als Familie wieder positive Zeit miteinander verbringen zu können, ohne sich dabei auf die Füße zu treten. Ja, vielleicht auch als gute Möglichkeit, um den in der Krise arg gebeutelten Kindern, die auf regelmäßige Schulbesuche, Freunde und Sport im Verein verzichten müssen, ein wenig Abwechslung bieten zu können.





Den Anwohnern oder anderen Menschen bewusst zu Schaden und in kilometerlangen Staus zu stehen, wird jedenfalls nicht das Ziel der großen Mehrheit der Tagesgäste gewesen sein. Davon bin ich überzeugt. Man sollte sich bei aller berechtigten Wut über das Geschehene nämlich auch vergegenwärtigen, dass nicht alle Menschen mit denselben Voraussetzungen in die Krise gegangen sind.







Deutliche Einschränkungen im öffentlichen Raum

Viele Menschen im Ruhrgebiet harren seit neun Monaten größtenteils in ihren Wohnungen aus. Städte wie Duisburg und Gelsenkirchen führen mit durchschnittlich knapp 38 Quadratmetern pro Person in NRW nicht umsonst die Liste der Städte mit der geringsten durchschnittlichen Wohnfläche pro Person an - man muss nicht Statistik studiert haben, um zu erkennen, dass also ein großer Teil der Menschen auf noch weit kleineren Flächen den Tag verbringt, dort oft auch noch gleichzeitig wohnt, lernt, spielt und arbeitet.





Dazu gesellen sich noch deutliche Einschränkungen im öffentlichen Raum einzelner Ruhrgebietsstädte, die im Zuge des Lockdowns beliebte Freizeitanlagen gesperrt und teilweise auch mit Vorsichtsmaßnahmen wie einer örtlichen Maskenpflicht in Parkanlagen oder generellen Ausgangssperren in den Abendstunden die Erholungsmöglichkeiten begrenzt haben. Das Sauerland wird da mit seinen weiten Flächen schnell zu einem noch größeren Sehnsuchtsort, als schon in normalen Zeiten.

Hinzu kommt der Umstand, dass Spaziergänge und Sport an der frischen Luft mit ausreichendem Abstand bisher in der Wissenschaft nicht als bewertet worden sind. Infektionsketten sind "Open Air" - auch wenn die mittlerweile stark ausgedehnte Maskenpflicht auf Parkplätzen und in Fußgängerzonen anderes suggerieren mag - bis heute praktisch nicht bekannt geworden.

Risiko als überschaubar bewertet



Das Corona-Risiko wird im Verhältnis zum Nutzen also für die meisten überschaubar gewesen sein - Ignoranz oder sogar Protest gegen die Regeln dürften auf jeden Fall kaum ausschlaggebend gewesen sein, auch wenn sich einige Verstöße und Verfehlungen Einzelner, die wie die unnötigen Müllberge im allgemeinen Chaos besonders zum Vorschein kommen, natürlich auch mit viel gutem Willen nicht wegdiskutieren lassen.





Zu guter Letzt dürften viele Menschen aber einfach nicht berücksichtigt haben, dass die schon in Normalzeiten am Rande der Belastbarkeit arbeitende Infrastruktur im Sauerland durch den Lockdown fast komplett weggefallen ist. Aber mal ehrlich: Wer macht sich bei einem Tagesausflug schon im Vorfeld detaillierte Gedanken dazu, wo er später zur Toilette gehen kann oder ob Mülleimer noch geleert werden?

Menschen denken nicht immer rein rational

Und so nahm das Schicksal dann auch seinen Lauf. Es entwickelte sich eine Eigendynamik aus Freiheitsdrang und Naivität, ja, vielleicht hier und da auch begleitet von einer gewissen Sorglosigkeit. Eine Eigendynamik, die sich aber zum Zeitpunkt nach Weihnachten kaum noch in den Griff bekommen lies - wie auch der letzte Sonntag gezeigt hat, an dem trotz aller Aufrufe in den Medien wieder Tausende Menschen nach Schmallenberg, aber auch nach Olpe und vor allem nach Winterberg pilgerten.





Doch, wie hätte man die Geschehnisse verhindern können? Zumindest aus meiner Sicht hätten sich die örtlichen Behörden bereits seit Monaten aktiv mit diesem Szenario beschäftigen müssen, zumal die Verkehrsprobleme rund um den Wintersport in der Region nicht neu sind. Spätestens aber mit der Ankündigung des erneuten Lockdowns hätten die Behörden konkrete, belastbare Entscheidungen treffen müssen, anstatt auf einen Schlingerkurs zwischen Öffnungen von Skiliften und Appellen zu setzen. Denn: Es ist kein Geheimnis, dass Menschen - vor allem in größeren Gruppen - nicht immer rein rational und in größeren Zusammenhängen denken.

Teilschuld von Landes- und Bundesregierung

Aber auch Landes- und Bundesregierung müssen sich zumindest eine Teilschuld ankreiden lassen. Wer trotz aller Erkenntnisse über das tatsächliche Infektionsrisiko Freizeiteinrichtungen für Millionen im Rahmen des Lockdowns schließen lässt, muss sich nicht über Auswüchse wie im Sauerland wundern.





Auch wenn für Angela Merkel, Armin Laschet und die Minister die Pandemie eine genau so neue Situation ist, wie für uns alle: Würde sich die Politik weniger auf eine Mischung aus Ratschlägen von Virologen und den Blick auf die eigenen Umfragewerte leiten lassen, sondern auch verstärkt auf die Erkenntnisse von Verhaltensforschern und Soziologen setzen, könnten vielleicht einige Probleme - so wie hier im Sauerland - schon im Vorfeld verhindert oder zumindest abgemildert werden.









