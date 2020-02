Frenkhausen. Schlechter Empfang rund um Frenkhausen: Die Mescheder Politik hoffte, Bewohner protestieren - jetzt baut die Telekom einen neuen Masten.

Telekom baut 35 Meter hohen Funkmasten in Frenkhausen

Die Bauarbeiten für einen neuen Mobilfunkstandort im Stadtgebiet haben begonnen. Ein 35 Meter hoher Schleuderbetonmast soll in Frenkhausen das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ergänzen. Der Ausbau war vom Stadtrat Meschede angeregt worden, zeitweise hatte ein geplanter Standort zu Protesten im Dorf geführt.

Geschwindigkeit und Kapazität erhöhen

Ziel ist es nach Angaben der Deutschen Telekom die Versorgung zu verbessern. „Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Deshalb erhöhen wir ständig Geschwindigkeit und Kapazität in unserem Netz“, sagte Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie Telekom Deutschland.

Die Deutsche Funkturm baut im Auftrag der Telekom den Mobilfunkmast. „Meschede bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Telekom-Kunden davon profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm. In der Regel geht ein Standort sechs bis zwölf Monate nach dem Baubeginn in Betrieb und kann von den Kunden genutzt werden.

Zahl der Standorte wird erhöht

Derzeit können 98 Prozent der Bevölkerung auf das LTE-Netz der Telekom zugreifen. Die Telekom wird die Zahl ihrer Mobilfunk-Standorte in Deutschland von aktuell 31.200 auf 36.000 in 2021 erhöhen. Dazu baut und betreibt die Deutsche Funkturm deutschlandweit Mobilfunkstandorte, die auf die regionalen Bedürfnisse zugeschnitten sind: von den großen Fernsehtürmen über Mobilfunkmasten und Dachstandorte bis hin zu Kleinfunkzellen, so genannten Small Cells. Dieser Ausbau gilz ein wichtiger Baustein für das künftige 5G-Netz.