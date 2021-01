Touristenansturm: Ordnungsamt Schmallenberg greift durch

Schmallenberg Nach einem Touristenansturm auf ein Skigebiet hat das Ordnungsamt Schmallenberg gehandelt. Autofahrer müssen umkehren.

Nach Winterberg erlebt an diesem Wochenende offenbar auch Schmallenberg einen Ansturm von Wintertouristen. Nachdem im Bereich von Schanze am Samstagmittag nichts mehr ging, hat das Ordnungsamt der Stadt Schmallenberg Konsequenzen gezogen und gemeinsam mit der Polizei die Zufahrten zum Skigebiet in Schanze gesperrt.

Auswärtige Autofahrer müssen umkehren

Touristen müssen umkehren, Anlieger dürfen laut Polizei den Bereich zwischen Grafschaft und Schanze weiterhin passieren.

Kritisch war die Situation nach Angaben der Polizei auch deshalb, weil zum Teil Rettungswege zugeparkt waren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hatte die Polizei am Samstagmittag darauf hingewiesen, dass es zu langen Wartezeiten kommt. Es wird empfohlen den Bereich zu umfahren.

Grundsätzlich ist das Skifahren trotz des Corona-Lockdowns nicht verboten. Die Lifte sind allerdings nicht in Betrieb.

Bereits am Samstagmorgen hatte die Polizei von ersten Verkehrsstauungen rund um Winterberg berichtet. Dort ist die Bereitschaftspolizei im Einsatz - unter anderem, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überprüfen.

