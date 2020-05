Traumwetter und Sonne zum Feiertag im HSK - dann Starkregen

Erstmals in diesem Jahr wird es rund um Christi Himmelfahrt richtig sommerlich, denn auf bis zu 26°C steigen die Temperaturen an. Zum Start ins Wochenende wird die Luft dann aber schwüler und Schauer und Gewitter ziehen auf.

Das Wetter für das Ruhrtal

Die Eisheiligen haben in diesem Jahr gezeigt, was sie können. Die frostigen Nächte sind aber nun Geschichte, zuletzt hat es nur noch sehr vereinzelt leichten Bodenfrost gegeben und bis auf weiteres stehen Temperaturen nahe des Gefrierpunktes nicht mehr auf der Tagesordnung. Stattdessen macht sich der Frühsommer startklar, welcher besonders am Feiertag sowie am Brückentag zur Höchstform aufläuft .

Zuvor ziehen am Mittwoch etwas dichtere Wolkenfelder über das Ruhrtal hinweg, ganz vereinzelt können diese auch mal einen kurzen Regenschauer bringen. In den meisten Orten bleibt es aber weiterhin trocken und das Niederschlagsdefizit erhöht sich weiter.

Am Feiertag am Donnerstag dreht der Wind dann von Nordwest auf Süd und damit erreicht uns schrittweise Luft aus dem Mittelmeerraum. So startet der Tag sonnig, im Laufe des Tages bilden sich einige Quellwolken, welche allerdings lediglich als Schattenspender dienen und weiterhin keine Schauer bringen werden. Eine allmähliche Wetteränderung ergibt sich dann aber ab dem Brückentag.

Nach sonnigem Beginn können am Nachmittag einige Schauer und Gewitter entstehen. Für den Samstag steht dann sogar eine richtige Gewitterfront mit kurzzeitigem Starkregen und auffrischendem Wind auf dem Programm. Am Sonntag kommt die Sonne zurück.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Nach fast 300 Sonnenstunden im April hat auch der Mai bereits knapp 150 Sonnenstunden geschafft. Das langjährige Mittel liegt bei rund 180 Sonnenstunden, welches im verbleibenden Monat kein großes Problem darstellen sollte. Anders sieht es dagegen beim Niederschlag aus, denn da zeigt die Statistik bisher lediglich zwischen 15 und 20 Litern auf jeden Quadratmeter an. Normal für einen Mai wären rund 80 Liter.

Obwohl zum Ende der Woche einige kräftige Schauer und Gewitter anstehen wird es wohl einen weiteren Monat geben, welcher die Durchschnittswerte nicht erreicht. Vor den Schauern darf man sich aber auf einen tollen Feiertag freuen. Dieser beginnt mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, welche zu einer Rad- und Wandertour einladen. Am Nachmittag entstehen dann einige Quellwolken. Diese sind aber wie zuletzt auch durchweg harmlos und bringen zwar etwas Schatten, weiterhin aber keine Regenschauer.

Auch der Brückentag am Freitag beginnt sehr sonnig und bis zum Mittag wird es erneut recht warm mit Temperaturen zwischen 20°C an der Hunau und bis zu 25°C im Lennetal. Im weiteren Tagesverlauf wird die Luft dann aber etwas schwüler und es können sich einzelne Schauer und Gewitter bilden. Am Samstag steht der unbeständigste Tag der Woche an. Eine Schauer- und Gewitterfront zieht durch und bringt eine deutliche Abkühlung mit.

Trend für die nächste Woche

Nach dem wechselhaften Start ins Wochenende beruhigt sich unser Wetter am Sonntag sehr zügig wieder. In frischer und klarer Luft scheint die Sonne dann erneut für viele Stunden. Auch in der kommenden Woche bestimmt ein neues Hochdruckgebiet das Wetter zwischen Ruhr und Lenne.

Die Temperaturen steigen am Tag wieder auf 18 bis 24°C an. Nachts muss anfangs nochmals mit leichtem Bodenfrost gerechnet werden, im weiteren Verlauf wird es aber auch in der Früh milder. Landregen, der für die Natur so wichtig wäre, ist weiterhin nicht in Sicht.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.