Trockenheit: Feuerwehr Meschede hat Einsatz in Enste

Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr Meschede am Samstagnachmittag ins Gewerbegebiet Enste gerufen worden.

Laub in Brand gesetzt

„Bei der Pflege der Außenanlagen an der Kreishandwerkerschaft hatte ein Arbeiter Laub verbrennen wollen. Bei dem trockenen Wetter entwickelte sich daraus ein kleiner Flächenbrand“, erläuterte Einsatzleiter Holger Peek auf Nachfrage.

Der Löschzug Meschede war gegen 15 Uhr alarmiert worden. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, hatte der Arbeiter den Brand allerdings schon selbst gelöscht. „Wir mussten nur noch nachwässern“ , so Peek. Der Löschzug war mit neun Feuerwehrmännern vor Ort.

Zweite Flächenbrand

Der Brand an der Kreishandwerkschaft ist schon der dritte Flächenbrand, den die Feuerwehr angesichts der extrem trockenen Wetterlage löschen musste. Am vergangenen Montag hatte eine Böschung neben den Gleisen gebrannt, davor am Sonntag eine Böschung an der kleinen Henne. Alle Brände waren am frühen Nachmittag zwischen 14.30 und 15 Uhr entdeckt worden.