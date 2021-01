Trotz 100er-Inzidenz: Kontaktverfolgung im HSK kein Problem

Meschede Die Politik behauptet, nur ab einer 50er-Inzidenz ließen sich Corona-Kontakte nachverfolgen. Das Gesundheitsamt des HSK widerspricht.

Weite Teile der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten fordern eine 50er-Inzidenz bei den Corona-Fällen in Deutschland, um den Lockdown beenden zu können. Die Begründung: Nur dann funktioniere die Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter wieder, nur dann sei die Pandemie im Griff zu behalten. Der Leiter des HSK-Kreisgesundheitsamtes widerspricht dabei in einem wesentlichen Punkt.

Doppelt so hoch

Bei knapp 100 rangiert die Inzidenz im Hochsauerlandkreis, also doppelt so hoch wie von der Politik angestrebt, teilweise lag sie auch darüber. Diese Zeitung fragte beim Kreisgesundheitsamt nach: "Gibt es derzeit einen Kontrollverlust? Können Kontakte nicht mehr nachverfolgt werden?" Die Antwort: "Wir arbeiten alle Daten tagesaktuell und zeitnah ab", sagt Dr. Peter Kleeschulte. Demnach hindert die Inzidenz um die 100 die Behörde nicht daran, die Pandemie im Hochsauerlandkreis zu überwachen, auch wenn der Aufwand dabei hoch ist.

Blick auf die Todeszahlen

Kleeschulte ging auf Nachfrage dieser Zeitung auch auf die Todeszahlen im Zusammenhang mit dem Virus ein. 84 Menschen sind inzwischen in der Statistik erfasst. Nach wie vor handele es sich bei den Verstorbenen um hochbetagte und bereits erkrankte oder sehr schwer erkrankte Patienten, so der Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Im Hochsauerlandkreis sei bislang kein vergleichsweise junger oder gesunder Patient bekannt, der an oder mit dem Coronavirus verstorben sei.

