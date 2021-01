Trotz Corona: Sternsinger heute in Ramsbeck unterwegs

Ramsbeck Trotz Corona-Krise sind am heutigen Dreikönigstag die Sternsinger in Ramsbeck unterwegs. Diesmal aber ist alles anders.

Trotz Corona-Krise und verschärftem Lockdown werden am heutigen Mittwoch in Ramsbeck, Berlar und Valme die Sternsinger unterwegs sein. Diesmal ist allerdings alles ein wenig anders als sonst. Denn oberstes Gebot ist bei der Aktion die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten. Deshalb wird das Dreikönigssingen kontaktlos stattfinden.

Spendentütchen im Briefkasten

Einige Kinder werden am heutigen Dreikönigstag von Haus zu Haus gehen und Spendentütchen in die Briefkästen der Anwohner werfen. Die Spendentütchen können dann am kommenden Samstag, 9. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vor der Elisabeth Apotheke in Ramsbeck abgegeben oder alternativ in den Opferstock in der Kirche eingeworfen werden.

Keinen Kontakt aufnehmen

Alle Anwohner werden ausdrücklich darum gebeten, keinen Kontakt mit den Kindern aufzunehmen oder ihnen vor Ort etwas zukommen zu lassen – so schwer es auch fallen möge. Nichtsdestotrotz bittet das Sternsingerteam gerade in dieser schwierigen Zeit um Unterstützung und bittet ausdrücklich darum, zu spenden.

