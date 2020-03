Trotz Coronavirus: Reister ziehen ihre Schlagernacht durch

Coronavirus hin. Coronavirus her. In Reiste wird an diesem Wochenende die große Oldie- und Schlagernacht gefeiert. Das hast Sebastian Plett, Sprecher des SuS Reiste, auf Nachfrage noch einmal bestätigt.

Im Internet hatte die Ankündigung der Veranstaltung zum Teil für Verwunderung gesorgt- vor allem angesichts der Tatsache, dass rundherum zahlreiche andere große Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt worden waren. Darunter auch die beliebte Valentinsfete in Freienohl, die ebenfalls am Wochenende hätte stattfinden sollen.

„Auch wir haben zusammengesessen“

„Auch wir haben zusammengesessen und überlegt, was wir machen“, sagt Plett. Am Ende habe man sich aber entschieden, die Veranstaltung durchzuziehen. Deutlich mehr als 500 Besucher waren in den vergangenen Jahren zu der Veranstaltung in die Reister Schützenhalle gekommen.

Plett geht als SuS-Sprecher davon aus, dass es auch in diesem Jahr ähnlich viele Gäste werden. Er glaube nicht, dass wegen der Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, viele Gäste der Veranstaltung fernbleiben würden.

Die Veranstaltung, die der Förderverein des SuS 1921 Reiste ausrichtet, beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Schützenhalle. Karten sind im Vorverkauf in den Filialen der Volksbank Reiste-Eslohe und bei Möbel Knappstein in Schmallenberg für sieben Euro erhältlich. Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt neun Euro.