Über 80-Jährige bekommen Post fürs Impfzentrum Hochsauerland

Meschede Jetzt können sich die über 80-Jährigen impfen lassen: So ist der Ablauf im Hochsauerlandkreis geplant. Und aktuellen Daten zu Corona.

Der Hochsauerlandkreis hat rund 18.000 Impfbriefe verschickt, die bis spätestens Samstag, 23. Januar, bei den über 80-jährigen Einwohnerinnen und Einwohnern in der Region eingehen sollen. Sie enthalten jeweils ein Schreiben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Landrat Dr. Karl Schneider, die u.a. Informationen zur Terminvereinbarung, zum Ablauf der Impfung und zum Impfzentrum in Olsberg enthalten.

Ab Montag, 25. Januar, können sich die über 80-Jährigen dann auf der Internetseite www.116117.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 11611702 einen Impftermin geben lassen. Sollte jemand aus diesem Personenkreis keinen Brief erhalten, besteht die Möglichkeit, diesen als pdf-Datei unter impfzentrum.hochsauerlandkreis.de einzusehen und auszudrucken.

Start verzögert sich

Das Impfzentrum in Olsberg soll nach neuesten Informationen des Landes NRW nun erst am 8. Februar täglich von 14 bis 19 Uhr mit drei Impfstraßen in Betrieb genommen werden. Ursprünglich war der 1. Februar für den Start vorgesehen.

Der Blick auf die aktuellen Zahlen: Im Vergleich zum Vortag verzeichnet die Statistik des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises am Donnerstag, 21. Januar, 9 Uhr, kreisweit 35 Neuinfizierte und 15 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 96,6 (Stand 21. Januar, 0 Uhr). Insgesamt gibt es aktuell 358 Infizierte, 4347 Genesene sowie 4796 bestätigte Fälle.

Zwei weitere Todesfälle

Stationär werden 46 Personen behandelt, 9 intensivmedizinisch und davon werden 4 Personen beatmet. Am 18. Januar ist ein 75-jähriger Mann aus Sundern verstorben und am 20. Januar eine 84-jährige Frau aus Arnsberg. Damit sind es insgesamt 91 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

>>>