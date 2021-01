Überprüfung: Behalten Eslohe und Cobbenrode ihre Prädikate?

Eslohe/Cobbenrode Eslohe gilt als Luftkurort, Cobbenrode als Erholungsort: Beide sind staatlich anerkannt. Jetzt findet eine Überprüfung statt.

In der zweiten Jahreshälfte werden Eslohe und Cobbenrode von einer Kommission der Bezirksregierung Arnsberg unter die Lupe genommen. Für die beiden Orte geht es dann um ihre Prädikate – im Fall von Cobbenrode um die Auszeichnung als staatlich anerkannter Erholungsort, für Eslohe um die noch höhere Einstufung als staatlich anerkannter Luftkurort. Beide streben an, diese Prädikate zu behalten. In Eslohe soll das Kurgebiet sogar noch weiter wachsen.

Regelmäßige Überprüfung

Nach dem Kurortegesetz muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob die Voraussetzungen für die Prädikate weiterhin vor Ort erfüllt werden. Zuletzt war 2011 eine Überprüfung. Damals war auch Wenholthausen in diesem Prozess drin und wurde von der Prüfungskommission auch höher eingestuft – allerdings dauerte es, die dafür erforderlichen Unterlagen nachzureichen: 2015 wurde ein Gutachten zur Luftqualität in Wenholthausen mitsamt bioklimatischer Beurteilung eingereicht, seit April 2017 darf sich Wenholthausen jetzt auch staatlich anerkannter Luftkurort nennen und damit werben.

Cobbenrode war 2011 zwar das mögliche Potenzial für eine Höhereinstufung als Luftkurort bestätigt worden, allerdings konnten noch nicht alle Kriterien erfüllt werden – das Dorf blieb also Erholungsort.

Anbindung an Qualitätswanderwege

Für Cobbenrode geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Überprüfung vorliegen. In Eslohe wiederum ist ein aktuelles Gutachten zur Luftqualität mit bioklimatischer Beurteilung erforderlich. Dafür müssen allerdings Daten von Juni bis August sowie von Dezember bis Februar erfasst werden. Auf dem Markt sind nur wenige Anbieter, die das leisten können. Die Gemeindeverwaltung hat beim Deutschen Wetterdienst und der Gesundheitsagentur NRW Angebote nachgefragt: Über die Auftragsvergabe soll der Gemeinderat im März entscheiden. Für das Gutachten müssen entsprechende Gelder im neuen Haushalt bereitgestellt werden.

2011 war bereits für Eslohe angeregt worden, das Kurgebiet attraktiver zu gestalten und an Qualitätswanderwege anzuschließen. Zusammen mit Hubertus Schmidt von der Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberg waren dazu Vorschläge erarbeitet worden. Sie werden jetzt umgesetzt. Dadurch wächst das Kurgebiet um einige Bereiche in Eslohe selbst, außerdem bis hin zum Gut Wenne und umfasst künftig auch Sieperting und Niedersalwey.