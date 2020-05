Übersicht für Meschede: Das tun Kitas in der Corona-Krise

Meschede. Was bieten Sie Eltern und Kindern zur Entlastung an? Diese Frage haben wir mit Beginn der Corona-Krise an die Kita-Träger gestellt.

Für einen Überblick haben wir mit Beginn der Corona-Krise als Kita-Träger die katholische Kita gGmbH angeschrieben, das DRK, die Awo und die Stadt Meschede. Die Frage lautet: Was bieten Sie Eltern und Kindern zur Entlastung an? Geantwortet haben nur die folgenden Einrichtungen.

Städtische Kindergärten: Für die städtischen Einrichtungen berichtet Stadt-Pressesprecher Jörg Fröhling. Es würden zurzeit vor allem organisatorische und konzeptionelle Aufgaben erledigt. „Die Erzieherinnen fertigen Dokumentationen an, schreiben Entwicklungsberichte, machen Portfolioarbeit, reinigen und arbeiten Spielzeuge auf.“ Online-Angebote der Einrichtungen an die Eltern gebe es zurzeit nicht. Es sei von den Eltern in dieser Hinsicht aber auch kein Bedarf angemeldet worden. Die Eltern könnten die Einrichtung zu festgelegten Zeiten telefonisch sowie jederzeit per E-Mail erreichen. „Dann können sowohl organisatorische wie auch bei Bedarf pädagogische Fragen besprochen und abgestimmt werden.“

Katholische Kindergärten: Von insgesamt sieben katholischen Kitas, haben zwei geantwortet: der Mescheder St.-Franziskus-Kindergarten und der katholische St.-Jakobus-Kindergarten in Remblinghausen. In beiden wurde zur Zeit der Anfrage nur ein Kind betreut. Auch dort wird aufgeräumt, werden Bildungsdokumentationen geschrieben und das Konzept überarbeitet. Dazu werden die Eltern per Mail über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Nicole Erves vom St.-Franziskus-Kindergarten berichtet, dass ihre Kolleginnen ins Home-Office Dinge mitgenommen hätten, die sie zu Hause vorbereiten oder ausbessern könnten. „Dazu gehören die Geschenke für die Kinder, die im Sommer in die Schule wechseln und für die, die neu aufgenommen werden. Außerdem hat jede Erzieherin Betreuungskinder, die sie mindestens einmal pro Woche anrufen soll.“ Mit einer Postkartenaktion, hätten die Erzieherinnen zudem gezeigt, dass sie die Kinder vermissen. Daneben gebe es feste Telefonzeiten, zu denen die Kinder anrufen könnten.

Auch Elena Bremerich vom Jakobus-Kindergarten hat den Familien immer mal Kleinigkeiten per Mail geschickt, „Links zu Onlinekonzerten von Kinderliedermachern oder Ausmalbilder“. Dazu kam eine Art Kindergarten-Quiz. Geburtstagskinder hätten Grüße per Mail erhalten. Den Eltern habe man signalisiert, dass und wann die Erzieherinnen erreichbar seien. „Bisher wurde das noch wenig genutzt, aber wir haben Elternsprechzeiten per Telefon oder Video-Chat geplant, die bei uns in dieser Phase des Jahres sowieso stattfinden würden, nur natürlich eigentlich persönlich und in der Kita.“

DRK-Kindergarten Berge: In Berge bringt Kita-Leiterin Yvonne Niemann die Eltern über WhatsApp und E-Mail auf den neusten Stand zum Betreuungsverbot und leitet Ideen für Eltern-Kind-Spielbeschäftigungen weiter. Dazu gehörten auch Ideen und Anregungen für zu Hause, um an den so genannten Lerntabletts Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder zu fördern. „Wir laden die Familien auch ein, an verschiedenen Aktionen teilzunehmen, wie die #wirbleibenzuhause Aktion mit dem Regenbogenbild fürs Fenster oder unsere Oster-/Frühlingsbildaktion für die Senioren im DRK-Seniorenzentrum Bernard-Salzmann-Haus.“ Aber auch hier stehen die pädagogischen Fachkräfte nicht alle persönlich und mit jeder einzelnen Familie in Kontakt. Der Grund: Nur die Kitaleitung sei unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen befugt, die Eltern einzeln zu informieren. „Unsere Fachkräfte haben analoge Gruppentelefone, die sie für Gespräche nutzen können.“ Die Eltern könnten sich an Yvonne Niemann wenden, wenn sie Fragen, Anliegen und Anregungen haben.