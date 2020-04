Unbekannte Chaoten randalieren am Hammerkotten

Wenholthausen/Sieperting. Unbekannte Chaoten haben am Hammerkotten an der Grenze zwischen Sieperting und Wenholthausen randaliert. Am Ende bleibt ein großes Rätsel.

Unbekannte Chaoten haben am Tretbecken im Bereich des Hammerkottens an der Grenze zwischen Wenholthausen und Sieperting randaliert. Ereignet haben muss sich die Tat bereits vor rund drei Wochen.

Der Siepertinger Klaus Fiebig hatte die Misere entdeckt, als er mit seinem Enkel - wie so oft - beim Tretbecken nach dem Rechten sehen wollte. Regelmäßig kümmern sich die beiden in ihrer Freizeit um die Pflege des Beckens.

Geländer herausgerissen

Umso mehr ärgert Fiebig der Anblick, der zerstörten Anlage. Unbekannte hatten die oberste Treppenstufe herausgerissen und bis ins Wasser geworfen. Und auch die zweite Treppenstufe sei nicht mehr an ihrer Stelle. Auch vor dem Geländer hatten die Chaoten nicht Halt gemacht. Es wurde ebenfalls herausgerissen und durch die Gegend geschleudert.

Ein Rätsel ist es für Fiebig nach wie vor, wie zwei massive Felsbrocken in das eigentliche Tretbecken gelangt sind. „Solche Steine liegen dort nirgends in der Nähe“, sagt der Siepertinger. Auch wenn es noch so abstrus erscheine, müssten die Brocken zum Hammerkotten transportiert worden und dann ins Tretbecken geworfen oder gerollt worden sein. Der Vermutung, dass möglicherweise ein Holztransporter die Beschädigungen verursacht haben könnte, kann sich Fiebig nicht anschließen. „Das passt vom Kurvenverlauf her nicht“, sagt er.

Ehrenamtliches Engagement

Immerhin: Die Miniaturhäuschen, die den Hammerkotten auszeichnen, waren noch nicht aufgestellt. Sonst wären sie vermutlich auch noch beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten an der Anlage bleibt nun ehrenamtlich an einigen Wenholthausern hängen, die sich um die Pflege der Anlage kümmern.