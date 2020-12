Unwetterwarnung für das Hochsauerland: Orkan und viel Schnee

Meschede Sturm, Orkan und sehr viel Schnee: Es gibt eine Unwetterwarnung für den Hochsauerlandkreis. Hier ist die Vorhersage.

Es gibt eine Unwetterwarnung für das Hochsauerland. Bis Sonntagabend wird mit Sturm/Orkan gerechnet und bis Montagmorgen wird starker Schneefall vorhergesagt.

Wind pfeift

Es pfeift im Sauerland und die Bäume rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg schaukeln im Wind: Tief "Hermine" zieht über den Westen Deutschlands, also auch über die heimische Region. Das bedeutet Sturm, Schnee und Schneeregen - und zwar bis zum Montag.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Der heimische Wetter-Experte Julian Pape berichtet: Am Sonntag ist es verbreitet bedeckt und über den ganzen Tag fällt Schnee und Schneeregen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 400 bis 500 Metern Höhe. Darüber fallen zwischen 10 und 15 Zentimeter Neuschnee. Da der Wind zudem kräftig weht, sind teils sogar Schneeverwehungen möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen -2 und 4°C.

Nasskalt und winterlich

In der Nacht zum Montag gibt es viele Wolken und in höheren Lagen weitere 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee. Dazu zwischen 2 und -2°C. Und auch an den Folgetagen bleibt es nasskalt und in höheren Lagen winterlich.

Weitere Informationen unter www.sauerland-wetter.de.