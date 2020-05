Vandalismus: Fahrradboxen am Mescheder Bahnhof unbenutzbar

Meschede. Eine gute Lösung für Radfahrer ist nach anderthalb Jahren das erste Mal unbenutzbar: die Fahrradboxen am Bahnhof in der Lagerstraße.

Vandalen haben die Fahrradboxen am Park-und-Ride-Parkplatz in der Lagerstraße fürs Erste unbenutzbar gemacht. Eine Anfrage, die Farzaneh Daryani (SPD) in der jüngsten Ratssitzung gestellt hatte, hat sich jetzt bestätigt.

Die Fahrradboxen sind mit so genannten Pfandschlössern ausgestattet. Die Türen waren generell zu öffnen. Nach Einwurf einer 1- oder 2-Euro-Münze konnte man die Tür wieder verschließen und dann den Schlüssel abziehen.

Der Ratsfrau war aufgefallen, dass alle Boxen ständig geschlossen sind, wenn sie versuchte ihr Rad dort sicher abzustellen.

Mescheder Boxen unbrauchbar

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt; „Leider hat es hier Fälle von Vandalismus gegeben: Jemand hat sich offenbar den ,Spaß’ gemacht, Münzen in die Pfandschlösser zu werfen, die Türen zu verschließen und die Schlüssel dann dauerhaft abzuziehen. Somit sind die Fahrradboxen unbrauchbar.“

Das hat nun Konsequenzen, die die Nutzung insgesamt unkomfortabler bequemer machen. Ersatzschlösser für die Fahrradboxen sind bestellt und sollen voraussichtlich Ende Juni geliefert werden. Nachdem sie eingebaut sind, wird die Stadt Meschede die Boxen dann gegen Kaution und Angabe der Personalien vermieten. Auf diese Weise soll der wiederholte Missbrauch vermieden werden.

Eine spontane Nutzung ist dann dort genauso wenig möglich wie am Fahrradbus, der sich nur gegen mit einem Bahn-Abo öffnet.