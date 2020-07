Veltins will Bier mit modernen Elektro-Staplern verladen

Grevenstein. Die Brauerei Veltins in Grevenstein setzt auf moderne Stapler mit Elektroantrieb. Gerade läuft ein Test mit schwersten Transportaufgaben.

Die Brauerei Veltins setzt in der Logistik bereits seit Jahren auf Stapler mit Elektroantrieb, startete dann aber den Wechsel von Blei-Säure-Batterien hin zu moderner Technik mit Lithium-Ionen-Akkus. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Es gibt keinen aufwändigen Batteriewechsel mehr und die Verfügbarkeit wird deutlich erhöht.

Das Zwischenladen der Batterien des Lithium-Ionen-Staplers gehört zum festen Bestandteil der Arbeitsabläufe. Foto: Brauerei Veltins

Damals wurden in der Abfüllung für Transportjobs drei Stapler Linde E14 mit konventionellen Blei-Säure-Batterien genutzt. Der tägliche Batteriewechsel und deren Pflege waren aber mit viel Aufwand verbunden. Die Lithium-Ionen-Technik versprach hier deutliche Verbesserungen. Mit dem Linde-Netzwerkpartner Richter Fördertechnik wurden zunächst die lokalen Gegebenheiten analysiert. Außerdem wurde die örtliche Verteilung der Ladegeräte diskutiert, bis schließlich der Start mit einem 1,4-Tonnen-Stapler folgte.

Positive Erfahrungen

Schon nach wenigen Wochen hatten sich die Mitarbeiter das Zwischenladen der Batterien zum festen Bestandteil ihrer Arbeitsabläufe gemacht. „Die positiven Erfahrungen im Bereich der Abfüllung bestärkten uns, weiter in die neue Batterietechnik zu investieren“; sagt Peter Peschmann, Technik-Geschäftsführer der Brauerei Veltins. In der Leergutbearbeitung sowie der Vorkommissionierung waren früher insgesamt drei Elektrostapler mit Blei-Säure-Batterien im Einsatz, heute sind es zwei Roadster mit Lithium-Ionen-Batterie.

Durch regelmäßiges Zwischenladen sind die Geräte über alle drei Schichten hinweg verfügbar und werden nur am Wochenende für eine längere Dauer an die Ladegeräte gesteckt. Für Entlastung sorgen zudem wegfallende Servicetätigkeiten und ein besserer Arbeitsschutz: Einerseits sind keine Pflegearbeiten, wie das Nachfüllen von Wasser mehr nötig, andererseits muss man sich keine Gedanken mehr um schädliche Batteriegase machen.

Gegenwärtig erprobt die Brauerei, ob sich auch die schwersten Transportaufgaben, also das Be- und Entladen der Speditions-Lkw mit Leer- und Vollgut, per Elektrostapler erledigen lassen. Bislang übernehmen diesen Job sechs Dieselstapler Linde H80 mit 6-fach-Palettenklammer – pro Tag bis zu 200 Lkw. Für die Zukunft kann sich das Grevensteiner Unternehmen auch vorstellen, flächendeckend auf Lithium-Ionen-Geräte umstellen. Hier gelte es die neuen Technologien in der Antriebs- und Energietechnik zu beobachten und eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft zu treffen.